La NFL se une con Bob Esponja para sacar una línea de ropa y accesorios para México

NFL lanza una línea de ropa exclusiva para México de Bob Esponja.

Para celebrar la temporada 2025 de futbol americano y el partido internacional en São Paulo, entre los Chiefs y los Chargers, la NFL y Paramount Consumer Products lanzaron la colección oficial “NFL x Bob Esponja”, que llega a los fanáticos de los emparrillados de toda América Latina.

Esta línea exclusiva de ropa y algunos productos saldrá a la venta primero en Brasil esta semana y contará con diseños de los equipos que jugarán el partido de São Paulo de este año: los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers, entre otros.

Una de las playeras de la colección ı Foto: Cortesía

La colección NFL x Bob Esponka incluye camisetas, sudaderas, gorras y accesorios personalizados que resaltan a Bob Esponja y Patricio Estrella compitiendo divertidamente en el futbol americano.

TE RECOMENDAMOS: Otros Deportes El Campeonato Mundial de FootGolf se celebrará en Acapulco para su edición del 2026

“Estamos encantados de asociarnos con Paramount para producir una colección increíblemente divertida inspirada en Bob Esponja que celebra el espíritu lúdico del futbol americano y el partido de la NFL São Paulo 2025”, dijo Salha Latif, vicepresidente internacional de Productos de Consumo de la NFL.

“Mientras la NFL continúa priorizando nuestro crecimiento internacional, esperamos ofrecer a nuestros apasionados fans de Latinoamérica maneras únicas de representar su pasión por el deporte”.

La colección saldrá a la venta en octubre. ı Foto: Cortesía

Los productos NFL x Bob Esponja que presentan a los cuatro equipos GMP que tienen derechos en Brasil (Detroit Lions, Miami Dolphins, New England Patriots y Philadelphia Eagles) también estarán disponibles esta semana en todo el mercado local.

La colección NFL x Bob Esponja también estarán disponibles en México a partir de octubre con los clubes con derechos GMP en todo el mercado nacional, como Arizona Cardinals, Dallas Cowboys, Denver Broncos, Houston Texans, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams, Miami Dolphins, Pittsburgh Steelers y San Francisco 49ers.

Los Kansas City Chiefs jugaron contra Los Angeles Chargers el viernes 5 de septiembre en São Paulo en el Corinthians Arena en el segundo juego internacional de la temporada regular de la NFL en la ciudad, donde Bob Esponja y Patricio también estuvieron presentes.

DCO