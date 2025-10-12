Kansas City Chiefs derrotan a Detroit Lions en el SNF para llegar a su tercera victoria de la temporada

Los Kansas City Chiefs abrieron las puertas del GEHA Field at Arrowhead Stadium para recibir a los Detroit Lions, franquicia de la Conferencia Nacional que llegó a este encuentro con una marca de 4-1 y terminaron perdiendo por marcador de 30-17.

El compromiso entre los Jefes y los Leones inició con el gol de campo por parte de Jake Bates para poner los primeros tres puntos para la escuadra visitante, que llegó a este compromiso con la idea de tener un partido a modo ante los actuales subcampeones de la NFL.

Pero los de Kansas City querían darle una alegría a su afición en el Sunday Night Football de la Semana 6 de la NFL, así que se pusieron manos a la obra y, a falta de un minuto en el primer cuarto, Xavier Worthy llegó hasta las diagonales para poner seis unidades a favor de su equipo; sin embargo, Butker falló el punto extra.

El poderío de Jared Goff y compañía se vio por ratos en el partido, pues en el segundo cuarto anotaron seis unidades gracias a Jameson Williams y uno más con la patada de Bates y su última anotación llegó hasta el cuarto episodio gracias a Sam LaPorta, para lograr los 17 puntos de los Lions.

Después de sufrir una dolorosa derrota ante los Jacksonville Jaguars, los Chiefs tuvieron un festín de anotaciones durante las dos mitades del encuentro ante Detroit, que después de esta derrota se coloca en el segundo puesto de la División Norte de la Conferencia Nacional.

A 37 segundos de finalizar el segundo cuarto, Patrick Mahomes logró su primer y único touchdown del encuentro, después de una estupenda jugada de engaño por parte de su ofensiva que dejó que el quarterback de Kansas llegara a las diagonales sin un rasguño.

Mahomes keeps it for the rushing TD!



DETvsKC on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/MaGwHRiiuL — NFL (@NFL) October 13, 2025

Los Detroit Lions llevaban dos victorias en los últimos dos partidos que enfrentaron a ambas franquicias, una en la Semana 1 de la Temporada 2023 y la otra en la pretemporada antes de iniciar la campaña pasada.

Marquise Brown apareció en el tercer cuarto del partido para poner 19-10 el marcador y lograr la única anotación de ese episodio; para el cuarto touchdown, el receptor abierto, Brown, volvió a llegar a la zona prometida para poner otros seis puntos a favor de los Chiefs.

Para cerrar el encuentro en Arrowhead, Harrison Butker fue el encargado de poner los últimos tres puntos en el tablero y finalizar el compromiso con un contundente 30-17 a favor de los locales e igualar el número de derrotas que tenían los Jefes.

DCO