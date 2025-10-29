PSG logra casi mil millones en ingresos

Los parisinos celebran su gol del fin de semana en la Ligue 1 de Francia.

El campeón europeo Paris Saint-Germain generó ingresos récord para el club de 976 millones de dólares la temporada pasada, después del triplete.

Las cifras publicadas por el PSG el martes incluyen 175 millones de euros en ingresos por día de partido y 367 millones de euros en ingresos comerciales, con seis nuevos socios uniéndose al club.

Las cifras abarcan los equipos de futbol masculino y femenil, así como los equipos de balonmano y judo. En comparación, los ingresos para la temporada 2023-24 fueron de 806 millones de euros, lo que fue el tercer más alto en el futbol europeo.

El equipo varonil del PSG completó el doblete doméstico y se adjudicó la Liga de Campeones por primera vez al aplastar 5-0 al Inter de Milán, otorgando al inversor qatarí del club, QSI, el trofeo que anhelaba desde que asumió el control del club en junio del 2011.

El club fue valorado por Forbes en 4.600 millones de dólares en mayo, colocándolo en el séptimo lugar entre los equipos de futbol más valiosos del mundo. El Real Madrid lideró con 6.750 millones de dólares, seguido por el Manchester United (6.600 millones de dólares) y el campeón español Barcelona (5.650 millones de dólares).

Sin embargo, los bajos ingresos televisivos en la Ligue 1 y la capacidad del estadio Parque de los Príncipes de 48 mil espectadores (considerablemente menor que la de otros clubes líderes en Europa) entorpecen un mayor crecimiento financiero para el PSG.

El Parque de los Príncipes era propiedad del Ayuntamiento de París y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, no quiere vender el estadio al club, que esperaba comprarlo y expandirlo en lugar de ir a otro destino.