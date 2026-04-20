¿Quién es Roman Reigns, campeón de la WWE? Esposa, hijos, edad...

Roman Reigns se convirtió en el nuevo campeón mundial de peso completo de la WWE luego de haber derrotado a CM Punk durante la pelea más importante de la segunda noche de WrestleMania 42.

Este campeonato que fue resultado de una ardua pelea con intercambio de golpes, llaves e incluso la cara de CM Punk bañada en sangre tratando de derrotar a Reigns; culminó con el conteo de tres cuando Roman logró poner la españda de CM Punk contra la lona.

Con esta victoria, Roman Reigns obtiene el primer campeonato mundial de peso pesado de su vida; aún después de que CM Punk continúo dando una gran pelea en el ring para poder conservar su título.

¿Quién es Roman Reigns?

Leati Joseph Anoa’i; mejor conocido como Roman Reigns, es un luchador profesional, actor y exjugador de fútbol americano que nació el 25 de mayo de 1985 en Pensacola, Florida.

Roman Reigns está a poco más de un mes de cumplir 41 años de edad, mide 1.91 metros, pesa 120 kilogramos, y forma parte de la familia de luchadores profesionales estadounidenses Anoa’i semoana.

Leati Joseph Anoa’i se casó en diciembre del 2004 con Galina Joelle Becker, con quien tiene seis hijos; una hija de 18 años, dos hijos de 10 años, dos hijos de seis años y un hijo de un año de edad.

Roman Reigns obtuvo su primer diagnostico de cáncer cuando tenía 22 años de edad, y en 2018 la leucemia meloide crónica reapareció, por lo que tuvo que renunciar al título Universal de la WWE; y luego de comenzar a estar en remisión, regresó al ring en 2019.

Roman Reigns y Galina Becker en la premiere de "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" ı Foto: Jon Kopaloff / Getty

El luchador profesional cuenta con varios títulos de la World Wrestling Entertainment (WWE), entre los que se encuentran:

4 WWE Championship

World Heavyweight Championship

2 WWE Universal Championship

Undisputed WWE Universal Championship

WWE Intercontinental Championship

WWE United States Championship

WWE Tag Team Championship

2 Royal Rumble

Elimination Chamber

Triple Crown Championship

Grand Slam Championship

Ha sido reconocido en la revista Pro Wrestling Illustrated (PWI) como Luchador del año, Equipo del año, Luchador más inspirador del año, Retorno del año, Luchador que más ha mejorado del año, y se ha posicionado entre los primeros lugares de los PWI 500.

También ha aparecido en seis películas desde el 2016 hasta el 2026:

Countdown

The Jetsons & WWE: Robo-WrestleMania!

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

La otra Missy

Rumble

Street Fighter

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