Él es Jacob Rodríguez, el primer mexicano elegido en el NFL Draft 2026 por los Miami Dolphins

El Draft 2026 de la NFL continúa y en la segunda ronda los Miami Dolphins seleccionaron al jugador Jacob Rodríguez, quien llega procedente de Texas Tech, pero tiene raíces mexicanas.

Jacob Rodríguez es uno de los mejores linebackers de esta generación de jugadores del futbol americano colegial. El mexicoamericano fue seleccionado con el pick número 43 global; aunque no estuvo presente en la gala, Rodríguez mostró su felicidad desde Dallas, Texas, junto con su familia.

La llegada de Jacob Rodríguez a Miami es para reforzar la línea defensiva de los Dolphins; el mexicano también tiene muy buenas capacidades para capturar mariscales de campo y marca un momento único para la comunidad latina dentro de la NFL.

.@LosDolphins seleccionan a Jacob Rodriguez… talento con raíces mexicanas. 🇲🇽 pic.twitter.com/u5fj4eFuDn — NFL México (@nflmx) April 24, 2026

Conoce más a fondo al mexicano Jacob Rodríguez

Jacob Rodríguez arriba a la NFL después de una estupenda carrera universitaria con Texas Tech, donde deslumbró a la afición y se convirtió en uno de los mejores linebackers para este Draft.

Rodríguez nació en Minnesota, tiene ascendencia mexicana y durante su paso por el futbol americano colegial demostró su orgullo por la Bandera de México y en la siguiente campaña de la NFL será uno de los jugadores a seguir por la afición de nuestro país.

Antes de ser elegido por los Miami Dolphins en el Draft 2026, Jacob Rodríguez ganó varios premios, en los que entran el Premio Chuck Bednarik, el Premio Dick Butkus, el Premio Bronko Nagurski y el Premio Lombardi.

Con raíces mexicanas, Jacob Rodriguez se une a @LosDolphins 🇲🇽🏈 pic.twitter.com/BjAmyQD445 — NFL México (@nflmx) April 25, 2026

Esta es la trayectoria de Jacob Rodríguez en el futbol americano colegial

Jacob Rodríguez se convirtió en uno de los prospectos más llamativos para la siguiente temporada de la NFL; antes de ser elegido por los Miami Dolphins, pasó cinco años en el futbol americano colegial.

El primer año vistió los colores de la Universidad de Virginia; en 2022 cambió de aires para estar con Texas Tech, en donde pasó el resto del tiempo. Consiguió 293 tacleadas combinadas, seis capturas, seis intercepciones y provocó 13 balones sueltos.

Esta elección le ayudará a los Dolphins a fortalecer su línea defensiva e iniciar la reconstrucción del equipo de cara al futuro, ya que se suma a una nueva generación de jugadores que quieren volver a meter a Miami a la postemporada.

DCO