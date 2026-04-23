Draft 2026: Conoce a los primeros 10 picks del evento y a los novatos que llegan a la NFL

Llegó el momento para que los equipos de la National Football League elijan a sus nuevos prospectos de cara a la siguiente temporada y ya se definieron los primeros 10 picks de la Ronda 1, en los que está el nombre de Fernando Mendoza como el quarterback que está destinado a ser uno de los mejores de la liga.

Las franquicias que tuvieron los peores récords la campaña pasada, son las que tuvieron la oportunidad de seleccionar primero y quedarse con los mejores jugadores del futbol americano colegial.

With the No. 1 overall pick in the 2026 @NFLDraft, the @Raiders select Fernando Mendoza. @NewEraCap



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1.- Fernando Mendoza - Las Vegas Raiders

Fernando Mendoza es el nombre que más ha sonado desde la temporada pasada en el futbol americano colegial al ganar el Trofeo Heisman 2025 y llevarse el Campeonato Nacional NCAA en el mismo año con los Indiana Hoosiers, ahora se convierte en nuevo jugador de Las Vegas Raiders siendo la primera selección global del Draft 2026. Se espera que sea el mariscal de campo titular en el conjunto de ‘Los Malosos’.

2.- David Bailey - New York Jets

Como era de esperarse, David Bailey se convirtió en el segundo jugador elegido en el Draft 2026 para unirse al conjunto de los New York Jets. El EDGE de Texas Tech mide 1.91 metros y tiene un peso de 113 kg. Los Jets eligieron al caza mariscales para reforzar su línea defensiva, ya que la campaña pasada se convirtieron en la primer franquicia en la historia de la NFL en no concretar una intercepción en 17 semanas.

With the No. 2 overall pick in the 2026 @NFLDraft, the @nyjets select David Bailey. @NewEraCap



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3.- Jeremiyah Love - Arizona Cardinals

A pesar de que no era una posición que tenían que reforzar los Arizona Cardinals, decidieron ocupar su primer pick del Draft 2026 para quedarse con el corredor de Notre Dame Jeremiyah Love. El running back logró el Premio Doak Walker en 2025, el cual reconoce al mejor corredor del futbol americano colegial, y en el mismo año fue finalista al Heisman. Love llega a Arizona para convertirse en la mano derecha de Jacoby Brissett.

With the No. 3 overall pick in the 2026 @NFLDraft, the @AZCardinals select Jeremiyah Love. @NewEraCap



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4.- Carnell Tate - Tennessee Titans

Carnell Tate se convirtió en el tercer jugador ofensivo en ser elegido en el Draft de la NFL, los Tennessee Titans fueron los que decidieron quedarse con el receptor abierto de Ohio State para la siguiente temporada. El oriundo de Chicago, Illinois, llega a un equipo que tuvo una marca de 3-14 la temporada pasada y buscan mejorar su récord este 2026.

With the No. 4 overall pick in the 2026 @NFLDraft, the @Titans select Carnell Tate. @NewEraCap



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5.- Arvell Reese - New York Giants

Los New York Giants fueron el quinto equipo en elegir dentro del Draft 2026 de la NFL, los Gigantes decidieron draftear a un line backer para darle fuerza a su línea defensiva. Arvell Reese se convierte en el segundo jugador defensivo en ser elegido en este evento.

With the No. 5 overall pick in the 2026 @NFLDraft, the @Giants select Arvell Reese. @NewEraCap



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6.- Mansoor Delane - Kansas City Chiefs

Después de una temporada desastroza por parte de los Kansas City Chiefs, el equipo que comanda Andy Reid decidió negociar con los Cleveland Browns para quedarse con el sexto pick de la Ronda 1, eligiendo a Mansoor Delane, un esquinero con grandes cualidades que llega procedente de LSU para iniciar su historia en la NFL con el equipo de Patrick Mahomes.

With the No. 6 overall pick in the 2026 @NFLDraft, the @Chiefs select Mansoor Delane. @NewEraCap



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7.- Sonny Styles - Washington Commanders

Los Washington Commanders eligieron al linebacker Sonny Styles, una de las mayores promesas del futbol americano colegial por su capacidad al momento de saltar y su velocidad, todo eso lo demostró en el NFL Combine, donde llamaron la atención de los reclutadores de los Commanders. La siguiente elección de Washington será en la Ronda 3 el pick número 71.

With the No. 7 overall pick in the 2026 @NFLDraft, the @Commanders select Sonny Styles. @NewEraCap



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8.- Jordyn Tyson - New Orleans Saints

Con lágrimas y mucha emoción en su rostro, fue como Jordyn Tyson llegó al escenario del Draft 2026 de la NFL y ser nuevo jugador de los New Orleans Saints. El receptor abierto de Arizona State llega a reforzar la línea ofensiva de los Santos, un equipo que sufrió la temporada pasada al sumar únicamente seis victorias en toda la temporada y buscan llevarle buenos jugadores a Tyler Shough para esta campaña.

With the No. 8 overall pick in the 2026 @NFLDraft, the @Saints select Jordyn Tyson. @NewEraCap



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9.- Spencer Fano - Cleveland Browns

Después de cederle la sexta elección a los Kansas City Chiefs en el Draft, fue el momento para que los Cleveland Browns seleccionaran a su primer novato para la próxima campaña. Los Cafés optaron por un tackle ofensivo para darle armas a su mariscal de campo en la próxima campaña. Spencer Fano es nuevo jugador de los Browns y que presume un Trofeo Outland en 2025.

With the No. 9 overall pick in the 2026 @NFLDraft, the @Browns select Spencer Fano. @NewEraCap



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10.- Francis Mauigoa - New York Giants

Los New York Giants son el primer equipo en seleccionar por segunda ocasión en el Draft 2026, los Gigantes optaron por un tackle ofensivo para concretar el décimo pick de la Ronda 1. Con 20 años, Francis Mauigoa llega a la NFL para iniciar su historia en la liga con los Giants.

DCO