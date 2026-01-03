Exestrella de la Liga MX rompe el silencio y se pronuncia tras la detención de Nicolas Maduro

Un exfutbolista de la Liga MX rompió el silencio tras la captura de Nicolás Maduro.

El futbolista venezolano Eduard Bello, quien jugó en la Liga MX con el Mazatlán, se pronunció en sus redes sociales después de la captura de Nicolás Maduro, presidente de su país de origen, por parte del ejército de Estados Unidos, con un breve mensaje en sus redes sociales.

En una de sus instastories, el ahora integrante de la Universidad Católica de Chile compartió un video que acompañó con el mensaje “Venezuela, todo va a estar bien”.

Foto: IG @belloeduard

Eso no fue todo, pues el exjugador del Mazatlán puso en su publicación un versículo bíblico que dice “porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. San Mateo 18:20”.

El paso de Eduard Bello por la Liga MX

El venezolano Eduard Bello fue anunciado como refuerzo del Mazatlán en diciembre del 2021 y su primer torneo en la Liga MX fue el Clausura 2022.

El extremo nacido en la ciudad de Cúa, en el municipio de Miranda, registró nueve goles y tres asistencias en 63 partidos oficiales con los Cañoneros en toda clase de competencias.

La aventura del venezolano Eduard Bello en la Liga MX acabó al culminar la participación del club en el Clausura 2024, su sexto y último certamen con los de Sinaloa.

“Es hora de cerrar un ciclo. Un bonito paso por esta hermosa institución. Espero dejarles una huella. Traté siempre de dar lo mejor de mí”, compartió el sudamericano en sus redes sociales tras desvincularse del Mazatlán.

Mazatlán jugará su último torneo en la Liga MX

El Clausura 2026 será el último torneo del Mazatlán en la Liga MX, esto luego de que se anunció el regreso del Atlante a la Primera División del futbol mexicano.

A partir del Apertura 2026, los Potros de Hierro ocuparán el lugar de los Cañoneros en la Liga MX, a la que volverán después de 12 años divididos entre la Liga de Ascenso y la Liga de Expansión.

El Mazatlán juega en la Liga MX desde el Guard1anes 2020, torneo en el que comenzó a ocupar el lugar de Monarcas Morelia luego de que anunció la mudanza del club de Michoacán en plena pandemia del coronavirus.

