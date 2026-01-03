¿Quién gobernará Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

Esta es la persona que remplazaría a Nicolás Maduro tras su captura.

En uno de los días más tensos para la política de Venezuela y América Latina, el gobierno de Estados Unidos ejecutó una operación en la nación sudamericana que derivó en la captura de su presidente Nicolás Maduro, a quien se acusa de diversos cargos relacionados con narcotráfico.

Después de una madrugada intensa en Venezuela, con bombardeos y explosiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se trató de una operación emprendida por su gobierno, que derivó en la captura de Maduro Moros, quien llevaba más de una década en el poder.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Ahora, con la captura de Nicolás Maduro, ¿quién gobernará Venezuela? ¿Habrá un vacío de poder o finalmente llegará la oposición encabezada por María Corina Machado? Aunque la operación dejó más preguntas que respuestas, la situación del futuro gobierno fue delineada por Washington. Esto se sabe.

Cae Nicolás Maduro: ¿Quién gobernará Venezuela?

En conferencia de prensa, Donald Trump informó detalles sobre la Operación Absolute Resolve, que derivó en la captura de Maduro, así como lo que ocurrirá después.

Durante la conferencia de prensa se abordaron varios nombres sobre la o el posible sucesor del chavista en Venezuela. Esto sabemos de cada uno.

Delcy Rodríguez, la “número dos” de Maduro

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, fue uno de los primeros nombres en sonar para ocupar la presidencia del país sudamericano. Incluso, en la citada conferencia de prensa, Trump aseguró que había sido informado que, tras la captura de Maduro Moros, Rodríguez había jurado como presidenta, y que estaba dispuesta a colaborar con Estados Unidos.

Sin embargo, horas después, Rodríguez desmintió esta información y aseguró que Nicolás Maduro es el “único presidente” de Venezuela.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una imagen de marzo de 2025 ı Foto: Reuters

María Corina y Edmundo González: la oportunidad prometida

María Corina Machado es la líder de la oposición venezolana, labor que, incluso, la llevó a ganar el premio Nobel de la Paz en 2025. Al ser inhabilitada para contender en las elecciones federales de 2024, impulsó al candidato Edmundo González, quien perdió en lo que, acusó, fue un fraude electoral que le dio el triunfo nuevamente a Maduro.

Ahora, con la captura de Maduro, Machado Parisca aseguró que, desde la oposición, “estamos listos para tomar el poder”. Sin embargo, Trump manifestó sus dudas sobre esto, pues, aseguró, ella no es respetada en su país.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, en fotografía de archivo. ı Foto: ›Reuters

Marco Rubio y Pete Hegseth: los administradores temporales

La respuesta más clara que dio Donald Trump sobre un posible vacío de poder fue que Estados Unidos se hará cargo de Venezuela hasta que haya las condiciones para una transición ordenada.

Aclaró que a cargo de esta encomienda estará “un grupo de personas”, entre quienes mencionó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Guerra, Pete Hegseth. Sin embargo, no aclaró cómo se llevará a cabo esta administración, si habrá alguna persona titular, o quién.

Donald Trump (izq.) y parte de su gabinete informaron cómo fue la captura de Maduro en Venezuela. ı Foto: Reuters

