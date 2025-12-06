México se medirá ante otra selección europea antes del Mundial 2026 para el debut de Álvaro Fidalgo

Al conseguir su lugar en el Mundial 2026 de forma automática por ser anfitrión, México ha estado buscando rivales de peso para continuar con su preparación de cara al torneo organizado por la FIFA y en febrero podrían enfrentar a otro sinodal de Europa en territorio azteca y Álvaro Fidalgo podría hacer su debut con el Tricolor.

Con información de León Lecanda, reportero de ESPN, la Selección Mexicana tiene marcados en su calendario tres partidos amistosos entre enero y febrero del 2026 que no entrarían en Fecha FIFA, así que Javier Aguirre solo podría contar con jugadores de la Liga MX.

México tendría pensado enfrentarse ante Islandia en febrero en la cancha del Estadio La Corregidora en Querétaro; además, en este encuentro es donde Álvaro Fidalgo podría ser elegible para Javier Aguirre, pues ya cumpliría cinco años viviendo de forma ininterrumpida en nuestro país.

Selección 🇲🇽



México tendrá 3 duelos de preparación que NO SON en Fecha FIFA a inicios del próximo año:



Panamá 🇵🇦 vs México 🇲🇽

Ciudad de Panamá (fines de enero)



🇧🇴 Bolivia vs México 🇲🇽

Santa Cruz, Bolivia (fines de enero)



🇲🇽 México vs Islandia 🇮🇸

Querétaro (febrero)@ESPNmx — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) December 6, 2025

¿Álvaro Fidalgo podría jugar el Mundial 2026 con México?

Álvaro Fidalgo cumplirá cinco años en México y podría ser parte de la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026 en junio y julio del siguiente año, pero ¿el español sí puede ser convocado por Javier Aguirre?

El técnico mexicano dejó en claro que nadie tiene su lugar asegurado en la convocatoria para la Copa del Mundo y que los jugadores que estén en mejor momento asistirán al torneo organizado por la FIFA, así que el mediocampista español tiene la oportunidad de ir al Mundial 2026.

Aunque Álvaro Fidalgo tendrá competencia por un lugar en la Selección Mexicana, pues jugadores como Charly Rodríguez, Erik Lira, Marcel Ruiz, Obed Vargas y Gilberto Mora son los otros mediocampistas que también están peleando un puesto en la convocatoria del ‘Vasco’ Aguirre para la Copa del Mundo.

¡Información importante sobre nuestro partidazo en el Estadio @Banorte_mx contra Portugal! 🚨



Atentos a la Preventa Exclusiva. ⬇️👀#SomosMéxico 🇲🇽

*Publicidad para México* pic.twitter.com/pKAGm1CeFr — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 5, 2025

Álvaro Fidalgo podría jugar con México ante Portugal

En caso de que Javier Aguirre convoque a Álvaro Fidalgo para el partido ante Islandia y que el español le llene el ojo al entrenador mexicano en ese encuentro, el mediocampista del América podría estar amarrando su puesto en la convocatoria para el partido ante Portugal.

La Selección Mexicana y los lusos se verán las caras en marzo del siguiente año en la cancha del Estadio Azteca, un recinto que ya conoce Álvaro Fidalgo, pues ahí consiguió su primer título de la Liga MX con el América.

Sin embargo, el que tiene la última palabra para que Fidalgo pueda enfrentarse ante Portugal es Javier Aguirre, pues el entrenador mexicano elegirá a sus mejores jugadores para medirse a Cristiano Ronaldo y compañía.

DCO