Bayern Múnich logra triunfo 16 de manera consecutiva

El Bayern Múnich confirmó sus credenciales como el mejor equipo de Europa al propinarle al Paris Saint-Germain su primera derrota en la defensa del título de la Champions, imponiéndose 2-1 gracias al doblete del atacante colombiano Luis Díaz. Así consiguió su victoria 16 en todos los torneos europeos.

Luis Díaz fue el protagonista para el Bayern en París: anotó a los 4 y 32 minutos antes de ser expulsado en el tiempo de descuento de la primera mitad por una entrada imprudente sobre Achraf Hakimi y que provocó que el lateral derecho del PSG saliera lesionado.

El Dato: Napoli y Eintracht Frankfurt prometían muchos goles en la previa, pero acabaron igualando 0-0. Napoli venía de caer 6-2 ante PSV Eindhoven hace dos semanas.

El cuadro parisino también perdió por lesión a Ousmane Dembélé, el reciente ganador del Balón de Oro. Joao Neves logró descontar, pero el Bayern supo defender el 2-1 y logró su 16a victoria consecutiva en todas las competiciones.

“Fueron superiores a nosotros en la primera mitad. Crearon más oportunidades y les dimos algunos regalos encantadores en la primera mitad”, declaró Luis Enrique, el técnico del PSG. “Cuando regalas tales presentes a jugadores de esa calidad, te hacen goles. No pongo excusas, es nuestra responsabilidad hacerlo mejor”.

Los campeones alemanes son uno de los dos equipos con el ideal de 12 puntos. Arsenal es el otro tras llevarse una victoria 3-0 en la visita a Slavia Praga.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, señaló que le pedirá a sus jugadores “no dejarse encandilar por el bombo” de sus 16 victorias al hilo.

Por otra parte, al encadenar su cuarta victoria, Arsenal empató su récord de porterías a cero consecutivas que se remonta a 122 años. Bukayo Saka abrió la cuenta al convertir un penal a los 32 minutos. Mikel Merino perforó las redes dos veces en la segunda mitad. Aparte de un arranque perfecto en Europa, los dirigidos por Mikel Arteta lideran la Premier con una ventaja de seis puntos sobre el City.

La sólida defensa de Arsenal ha sido el pilar de su racha de victorias en la Champions. Los Gunners aún no han concedido un gol y también tienen ocho partidos consecutivos sin encajar en todas las competiciones, igualando su mejor racha registrada en 1903 en la segunda división del futbol inglés.

Max Dowman, un volante de 15 años y 308 días, ingresó por el Arsenal como suplente en la segunda mitad para convertirse en el jugador más joven en la historia de la Champions.

La Juventus de Italia sigue esperando su primera victoria en la fase de grupos de la Champions, después de reaccionar para empatar 1-1 con el Sporting de Lisboa en el primer partido de la Champions de Luciano Spalletti.

El Real Madrid vuelve a caer en Anfield

Kylian Mbappé ha sido casi imparable esta temporada. Pero volvió a padecer en Anfield.

Por segundo año consecutivo, el delantero del Real Madrid tuvo una noche para el olvido en Merseyside, donde Liverpool se impuso por 1-0 en la Champions. Mbappé pareció una sombra del jugador que ha estado destrozando defensas durante toda la temporada.

“Hemos competido bien, pero nos ha faltado más amenaza”, expresó el entrenador del Madrid, Xabi Alonso, quien no mencionó específicamente a Mbappé.

Mbappé se lamenta de una falla, ayer. ı Foto: Especial

El astro francés encontró pocas oportunidades de avanzar contra un Liverpool que ha sido frágil defensivamente durante la campaña.

Mbappé llegó a Anfield con una racha de 21 goles en 17 partidos. Pero realizó apenas tres disparos en todo el partido, ninguno de los cuales fue a puerta.