Real Madrid es humillado por el Benfica y tendrá que jugar repechaje; Barcelona remonta y avanza a octavos

El Real Madrid visitó el Estadio da Luz para enfrentarse al Benfica en la octava y última jornada de la Champions League, partido que fue un tanto dramático en los 90 minutos por la lluvia que se presentó en el estadio y el marcador que terminó 3-2 a favor del equipo de Portugal.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa tuvo su tercera derrota en la actual campaña, con la que se quedan con 15 unidades en la tabla general y descienden lugares, aunque siguen dentro de los ocho primeros puestos que avanzan directo a los octavos de final.

El compromiso inició con el gol de Kylian Mbappé al minuto 30 de tiempo corrido, con el que llegó a 12 goles en la campaña con el conjunto blanco, sin embargo la respuesta por parte del Benfica no tardó en llegar en el encuentro, pues fue al 36 de juego cuando apareció Andreas Schjelderup con un remate de cabeza para igualar el tablero.

¡Gooool del Real Madrid!🏳️



Mbappé adelanta de cabeza al 'Rey de Europa', pero lo que vale la el gol es el paso de Asencio...#ChampionsLeague pic.twitter.com/Gv3rGtOa2f — FOX (@somos_FOX) January 28, 2026

¡Gooool! ¡Lo empató el Benfica!



Schjelderup anota el empate contra el Real Madrid.#ChampionsLeague pic.twitter.com/Fd4XtATVuw — FOX (@somos_FOX) January 28, 2026

Antes de llegar al medio tiempo, el Benfica tomó la ventaja en el partido con un tiro desde los once pasos, el delantero griego Venglis Pavlidis fue el encargado de pararse frente a Thibaut Courtois y anotar el segundo gol de la noche para el equipo de José Mourinho.

Al comienzo del segundo tiempo, el conjunto portugués volvió a aprovechar una oportunidad al ataque para aumentar la ventaja sobre el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, Andreas Schjelderup escribió su nombre por segunda vez en el marcador para el 3-1 parcial en el tablero, con lo que el Benfica se llevó la victoria.

Para el minuto 58 de juego, Arda Güler realizó una gran jugada dentro del área para mandar un centro raso retrasado, donde apareció Kylian Mbappé para rematar al segundo poste de Anatoliy Trubin y lograr su doblete en el encuentro, sin embargo no le alcanzó el tiempo a los merengues para empatar el marcador.

Con esta derrota, el Real Madrid se queda con el noveno puesto de la tabla general al acumular 15 unidades, pero con la victoria del Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City, los merengues se quedan fuera de los ocho primeros y tendrán que jugar el repechaje de la Champions League.

¡Gooool de Benfica!



Pavlidis anota el 2-1 de penal, y el equipo de Mourinho ya sueña con un boleto al Repechaje.#ChampionsLeague pic.twitter.com/gsCL1MKHG3 — FOX (@somos_FOX) January 28, 2026

¡Gooool de Mbappé!



Doblete del francés y el Madrid se acerca 3-2 al Benfica, buscando la remontada.#ChampionsLeague pic.twitter.com/ke1iMUyMEP — FOX (@somos_FOX) January 28, 2026

¡Gooool de Benfica!



Doblete de Schjelderup, y el equipo de Mourinho aumenta la ventaja sobre el #RealMadrid.#ChampionsLeague pic.twitter.com/HX6txZiFJI — FOX (@somos_FOX) January 28, 2026

Barcelona remonta ante el Copenhague y se mete a los octavos de final de la Champions League

El Barcelona necesitaba una victoria obligada en la última jornada de la Champions League ante el Copenhague, pero el conjunto de Hansi Flick sufrió durante el primer tiempo tras el gol de Viktor Bjarki Dadason, pues puso contra las cuerdas a los blaugranas al inició del segundo tiempo.

Sin embargo, los blaugranas salieron en busca de la victoria en el segundo tiempo y al minuto 48 de tiempo corrido Robert Lewandowski quedó solo frente al arco para igualar el tablero tras una gran jugada de Lamine Yamal.

El Barcelona no soltó el pie del acelerador y al 60′ de juego apareció el dorsal ‘10′ de los culés en los linderos del área para sacar un remate colocado al segundo poste del arco rival y gracias a un desvío de la defensa terminó incrustándose en el arco para el 2-1.

La tercera anotación fue de Raphinha desde los once pasos al minuto 69 y para cerrar el encuentro apareció Marcus Rashford con un gran disparo en un tiro libre con el que venció el arco de Dominik Kotarski para cerrar el marcador 4-1.