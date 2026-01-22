Bayern, nuevo invitado a los octavos de la Champions

El Bayern Múnich, que solamente ha perdido un partido en la Champions League, ante el invicto Arsenal en la Jornada 5, consiguió una importante victoria sobre el Royale Union Saint-Gilloise ayer en la cancha del Allianz Arena para llegar a 18 unidades en la tabla general y de esta forma amarrar su clasificación directa a los octavos de final de la competencia, siendo el segundo equipo en conseguirlo.

Con 2 goles de Harry Kane en el segundo tiempo, uno al 52′ y otro al 55’, fue como los bávaros lograron su sexta victoria en la temporada de UCL, aunque el delantero inglés falló un penal a los 81’ de juego, y ya pueden ir pensando en la fase de eliminación de la Champions League, aunque no se deben confiar, pues se enfrentan al PSV de Países Bajos que buscará la victoria en la última fecha, pues siguen en la pelea por un lugar en los playoffs.

El Dato: La octava y última jornada de la temporada 25/26 se disputará el próximo miércoles 28 de enero, los 18 partidos restantes se llevarán a cabo el mismo día.

Para la última jornada, el equipo de Vincent Kompany no podrá contar con la presencia del central Kim Min-jae, pues el defensa de Corea del Sur vio dos tarjetas amarillas en el encuentro, una al 18’ y la otra al 63’ de juego, y se fue temprano a los vestidores, así que su regreso se dará hasta los octavos de final de la competencia.

El Bayern Múnich adjudica el segundo puesto de la clasificación y los únicos clubes que pueden quitarle ese lugar a los bávaros son el Real Madrid y el Liverpool, ambos con 15 puntos, aunque necesitan superarlos en la diferencia de goles para bajar a los alemanes del segundo escalón.

A falta de una fecha en el torneo más importante a nivel de clubes, seis de los ocho puestos que otorgan un boleto directo a los octavos de final siguen en pelea, ya que entre el tercer lugar y el decimotercero sólo hay una diferencia de dos puntos, así que en la última jornada de la temporada se definirán a los equipos que evitarán los playoffs previo a la ronda de 16.

1 Gol lleva Robert Lewandowski en la UCL

Por su parte, el Barcelona viajó a Chequia para medirse al Slavia Praha en la séptima y penúltima jornada de la Champions League y terminó sacando un resultado positivo de visita por marcador de 4-2. El equipo de Hansi Flick sufrió en la primera parte del encuentro, pues al minuto 10 de juego Vasil Kusej mandó a guardar la esférica tras un doble contacto dentro del área.

Fue hasta el 32′ de tiempo corrido cuando apareció el canterano Fermín López para igualar las condiciones en la cancha del Fortuna Arena y ocho minutos más tarde el dorsal “16” de los blaugranas volvió a escribir su nombre en el marcador, logrando su doblete en el partido para darle la ventaja a los culés.

Al 44′ de juego, nuevamente en un tiro de esquina, el Slavia Praha volvió a pegarle al Barcelona para irse al descanso con el 2-2 parcial en el tablero, gracias a un autogol de Robert Lewandowski.

En el segundo tiempo, Dani Olmo al 63’ y Lewandowski al 70’ lograron los dos tantos con los que el Barcelona llegó a 13 unidades en la tabla general y los blaugranas se colocan en la novena posición de la clasificación, así que pelearán por un puesto entre los ocho primeros para meterse directo a los octavos de final en la última fecha del certamen.