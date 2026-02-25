Champions League: Estos son los 16 equipos clasificados a los octavos de final

El Paris Saint-Germain tuvo que pasar por la ronda de los play-offs para seguir en la búsqueda de ser bicampeones de la Champions League, pero con las ocho series finalizadas, ya conocemos a los 16 clubes que disputarán los ocho boletos para los cuartos de final de la competencia internacional.

Equipos como el Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City descansaron en esta fase por quedar en los primeros ocho puestos de la tabla general y conseguir su boleto directo a los octavos de final de la Champions League.

Aunque en la fase de play-offs presenciamos partidos extraordinarios, como las dos victorias del Bodo/Glimt, las goleada 6-1 del Newcastle, la polémica en el Real Madrid vs. Benfica y la remontada del Atalanta frente al Borussia Dortmund en casa.

Estos son los 16 equipos que jugarán los octavos de final de la Champions League

Llegó el momento más emocionante de la Champions League, la fase de eliminación, en la que se viven partidos al límite y remontadas épicas en las noches mágicas del torneo más importante a nivel de clubes, pero solo 16 equipos siguen en búsqueda de la orejona que actualmente le pertenece al Paris Saint Germain.

Chelsea

Barcelona

Liverpool

Tottenham

Sporting de Lisboa

Manchester City

Atalanta

Arsenal

Bayern Múnich

Newcastle

Atlético de Madrid

Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen

Galatasaray

Paris Saint-Germain

Real Madrid

La historia que se está llevando los reflectores es la del Bodo/Glimt, pues el equipo noruego se clasificó a los play-offs como el vigesimotercer puesto en la tabla general y dejó en el camino al Inter de Milán, el actual subcampeón de la Champions League.

Tendremos presencia mexicana en los octavos de final de la Champions League

El Atlético de Madrid logró concretar con éxito la tarea de vencer al Club Brujas en los play-offs para continuar con vida en la temporada actual de la Champions League, un gran paso para el equipo de Diego Simeone, pues siguen en la pelea por la Copa del Rey.

Con esta victoria, la Champions League tendrá presencia mexicana en los octavos de final, pues Obed Vargas podría tener su debut en la competencia más importante a nivel de clubes, pues en los dos partidos de play-offs el mediocampista de la Selección Mexicana no tuvo actividad.

Los octavos de final se tienen programados para que se lleven a cabo el martes 10 y miércoles 11 de marzo los partidos de ida, mientras que los encuentros de vuelta serán el martes 17 y miércoles 18 del mismo mes.

DCO