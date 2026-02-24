Atlético de Madrid de Obed Vargas golea al Brujas y avanza en la Champions League

Atlético de Madrid vence al Brujas en la Champions League

Al compás de una triplete del delantero noruego Alexander Sorloth, el Atlético de Madrid logró sacudirse por fin del Club Brujas y se instaló en los octavos de final de la Champions League.

El conjunto español goleó el martes 4-1 para completar una victoria global 7-4. Pero el amplio margen de la noche no reflejó la tenacidad de Brujas a lo largo de los dos partidos.

En el empate 3-3 en Bélgica la semana pasada, Brujas remontó tras ir dos goles abajo y luego igualar de nuevo a los 89 minutos.

En el partido de vuelta en Madrid, Brujas volvió a reaccionar después de que Sorloth adelantó al Atlético a los 23. El defensor ecuatoriano Joel Ordólez empató 13 minutos después para los visitantes.

El equipo de Diego Simeone se puso 2-1 arriba por medio del tanto del centrocampista estadounidense Johnny Cardoso al inicio de la segunda parte y la determinación del Brugge finalmente se quebró.

Sorloth completó su triplete con goles a los 76 y 87 minutos para asegurar la presencia del Atlético en la siguiente ronda.

“Estar acertado de cara a portería es un sentimiento fantástico”, dijo Sorloth.

El mexicano Obed Vargas volvió a ser convocado al partido de la Liga de Campeones de Europa, pero no tuvo minutos. De los cinco cambios que realizó el Cholo Simeone en ninguno fue requerido el seleccionado nacional.

A pesar de tener un marcador abultado, la serie ante el Brujas fue cerrada, en especial por lo que pasó en la ida, en donde el cuadro de Bélgica sacó un empate 3-3 que hacía pensar que podrían hacer la hombrada en España.

