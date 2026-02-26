La Champions League conoce A los 16 clasificados a octavos

Acabó la ronda de playoffs de la Champions League y se definieron los ocho equipos que faltaban para que se puedan llevar a cabo los octavos de final, fase en la que el Real Madrid se podría volver a encontrar con el Manchester City por cuarta ocasión en una llave de eliminación.

Los equipos que consiguieron su boleto desde que terminó la fase de liga fueron: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City, que descansaron estas dos semanas por quedar entre los primeros ocho de la general.

El dato: El Atalanta remontó el marcador global ante el Borussia Dortmund en los playoffs y son el único equipo italiano que sigue con vida en la Champions League.

En los playoffs se vivieron momentos que quedarán grabados para la historia de la competencia, como la superioridad futbolística que mostró el Bodo/Glimt sobre el Inter de Milán, la remontada del Atalanta al Borussia Dortmund y la goleada del Newcastle 6-1 sobre el Qarabag en su encuentro de ida.

La única serie que se fue a tiempos extra en esta fase fue la de la Juventus ante el Galatasaray, pues la Vecchia Signora logró empatar el marcador global para mandar al alargue el compromiso, pero el conjunto de Turquía terminó sentenciando la llave con dos goles en la prórroga.

Al final, los clubes que llegan a los octavos de final de la Champions League desde los playoffs son: Paris Saint-Germain, Galatasaray, Real Madrid, Atalanta, Newcastle, Bodo/Glimt, Bayer Leverkusen y Atlético de Madrid.

64 goles se anotaron en los playoffs

Hablando de los colchoneros, será el equipo a seguir por la afición mexicana, pues tienen a Obed Vargas en sus filas y es el único futbolista mexicano que estará presente en la fase de eliminación del torneo internacional, aunque el exjugador del Seattle Sounders no ha podido debutar en la Copa de Campeones de la UEFA.

Por otro lado, la historia del Bodo/Glimt en la actual temporada está llamando la atención de la afición, pues son el caballo negro de la competencia y han derrotado a los equipos contendientes al título en sus últimos encuentros.

El conjunto de Noruega eliminó al Inter de Milán en playoffs por marcador global de 5-2, vencieron al Atlético de Madrid en la última jornada 2-1 de visita, una fecha antes derrotaron al Manchester City 3-1 en casa y empataron 2-2 con el Borussia Dortmund. Es decir que el club dirigido por Kjetil Knutsen lleva cinco partidos al hilo sin caer en el tablero en la Champions League.

El sorteo para conocer los ocho cruces de los octavos de final se llevará a cabo mañana 27 de febrero en punto de las 5:00 horas, tiempo del centro de México, y en este evento la UEFA también definirá el camino que tendrá cada equipo si quiere llegar a la final del torneo en Budapest.

El Real Madrid podría medirse ante el Manchester City o Sporting Lisboa, el Barcelona tendría como rival al Paris Saint-Germain o Newcastle, el Arsenal, equipo invicto en el torneo, se verá las caras con el Atalanta o Bayer Leverkusen y el Atlético de Madrid se enfrentará al Tottenham o Liverpool.

Por otro lado, el país que más participantes tiene en pie en la Champions League es Inglaterra, con seis contendientes, siendo los Gunners el mayor candidato al título, ya que aún no pierden este año en el torneo. Además de los ingleses, el certamen todavía tiene dos clubes de Alemania, tres de España, uno de Portugal, uno de Turquía, uno de Francia, uno de Italia y uno de Noruega.

De los favoritos a ganar la Champions League en su nueva edición aún se mantienen varios equipos. Año tras año el Real Madrid aparece entre los candidatos al igual que el Bayern Múnich, pero ahora se puede sumar el Barcelona y el PSG.