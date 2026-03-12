Valverde hace triplete y Madrid golea en la UCL

Compañeros de Valverde lo felicitan después de su tercer gol, ayer, en el juego de Champions League.

El Real Madrid resultó demasiada pieza para el Manchester City en el más reciente choque de la Champions League. Una goleada de 3-0 en el Bernabéu dejó a los merengues con el control de esta eliminatoria de octavos de final a mitad de camino tras un impresionante triplete de Valverde en la primera mitad. El internacional uruguayo asumió la responsabilidad de inspirar a su equipo, poseedor del récord con 15 coronaciones en el certamen, en ausencia de las figuras lesionadas Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo.

“Somos el Real Madrid y el Real Madrid es capaz de todo. Dije que les íbamos a mirar a los ojos y lo hemos hecho. Parece que es fácil siempre ganar, pero si hay un equipo al que le cueste ganar cada partido es el Real Madrid por la motivación extra del rival. El partido demuestra de lo que somos capaces”, dijo el técnico Álvaro Arbeloa.

El Tip: Alphonso Davies, el lateral izquierdo del Bayern Múnich, sufrió una distensión en el isquiotibial derecho durante la victoria ante el Atalanta, informó el club.

La victoria del Madrid pudo haber sido aún más contundente, pero un penalti ejecutado en la segunda mitad con displicencia por Vinícius Júnior fue atajado por Gianluigi Donnarumma.

El vigente campeón PSG venció al Chelsea por 5-2 y el pequeño Bodø/Glimt atisba también a los cuartos de final tras una victoria 3-0 sobre el Sporting de Lisboa. Arsenal empató 1-1 con Bayer Leverkusen.

El técnico del City Pep Guardiola seguramente estará preocupado de que la historia esté a punto de repetirse después de que su equipo fue eliminado a manos del Madrid en cada una de las dos últimas temporadas.

“Nuestro partido no ha sido tan malo como este resultado”, dijo Pep Guardiola. “No soy de los que dicen que lo vamos a remontar, pero lo intentaremos”.

Tras caer ante Chelsea en la final del Mundial de Clubes el año pasado, el PSG se cobró revancha. Una ventaja de tres goles tras el partido de ida dejó al equipo de Luis Enrique con un pie plantado en los cuartos.

El cuento de hadas protagonizado por el Bodø/Glimt no ha terminado. El equipo del norte del círculo polar ártico aprovechó al máximo la ida en casa y se fue al descanso ganando 2-0 con el tanto de penalti de Sondre Fet y el gol de Ole Blomberg.