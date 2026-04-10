Kylian Mbappé recibe un codazo criminal en la cara y termina lleno de sangre en plena cancha (VIDEO)

En el partido entre el Real Madrid y el Girona, que terminó 1-1, el delantero francés Kylian Mbappé terminó con el rostro cubierto de sangre producto de un codazo de un rival, acción que puso haber sido marcada como falta y un potencial penalti para el conjunto blanco, pero no se señaló nada.

El ariete galo entró al área rival conduciendo el esférico. Se fue de un rival y cuando recortó a otro, recibió un codazo de lleno en la parte alta de rostro que le provocó una herida. Le comenzó a salir sangre. En cuanto el defensor del Girona contactó a Mbappe, este se tiró al suelo.

Parecía una falta clara, pero el colegiado no señaló nada y el VAR no lo mandó a llamar, lo que desató la polémica, pues la acción pudo haber cambiado el curso del partido. Si se concretaba el penalti el Real Madrid se podría haber puesto arriba en el marcador, pues la acción sucedió al 88’, un par de minutos antes del final del juego.

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Este ángulo del penalti a Kylian Mbappé le dan un manotazo en la cara y le hacen penalti también con la pierna.



ES ALGO DE VERGÜENZA 🤢🤢🤢 pic.twitter.com/gp7vR7sH4d — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) April 10, 2026

Fue un partido apretado en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu. El empate 0-0 se prolongó más allá de la primera parte. Los equipos se enfrascaron en una batalla en donde predominaron las imprecisiones y las llegadas poco claras, hasta que apareció un error del arquero rival.

Al minuto 51 el mediocampista uruguayo Federico Valverde se animó con un disparo de larga distancia que parecía no llevar mucho peligro, pero el portero argentino Paulo Gazzaniga no atacó bien la esférica y se terminó comiendo el gol del Real Madrid.

El equipo comandado por Álvaro Arbeloa llegó a este cotejo luego de perder en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Bayern Munich y estaba presionado de obtener un buen resultado en la competencia local si no quería alejarse mucho del líder Barcelona.

Los merengues intentaron y se pusieron de cara al arco rival en más oportunidades, pero no pudieron aumentar la distancia en el marcador, que se terminó empatando al 62’ con un gol de Thomas Lemar.

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