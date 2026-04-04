De fracasar con Monterrey a ganarle al Real Madrid; Martín Demichelis y su triunfo histórico con el Mallorca

Martín Demichelis en su triunfo con el Mallorca ante el Real Madrid

El técnico argentino Martín Demichelis, con pasado gris en los Rayados del Monterrey de la Liga MX, consiguió este sábado una victoria histórica de 2-1 con el Mallorca ante el Real Madrid, resultado que puede traer serias resoluciones en el final de temporada.

El Mallorca obtuvo tres puntos de oro gracias a un gol en tiempo añadido. El delantero kosovar Vedat Muriqi anotó de manera agónica al 91’ para sacar a su equipo de la zona de descenso y de paso frenar la racha ganadora de tres juegos que tenía el Madrid.

VAAMOOOOSSSSS MURIQUI OHH MI PIRATA



EL MALLORCA MERECÍA GANAR ESTE PARTIDO JODER‼️ pic.twitter.com/RmNOPztrKA — Díaz (@diazzzreyes) April 4, 2026

Por si fuera poco, los merengues, que tienen ya cinco derrotas en el campeonato local, dejaron escapar puntos valiosos en la lucha por LaLiga. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa se quedan con 69 puntos, a cuatro unidades de distancia del líder Barcelona.

Los culés (73 puntos) se enfrentan más tarde al Atlético de Madrid. Es la oportunidad perfecta para que el Barca ponga más tierra de por medio entre ellos y el Madrid, que con su derrota a manos del Mallorca pone cuesta arriba sus opciones de contender por el título.

El equipo local abrió el marcador gracias a un tanto de Manu Morlanes a los 42 minutos. El Madrid igualó al 88 por medio de Éder Militão, quien volvió a la convocatoria tras una ausencia por lesión de casi cuatro meses.

El gol de la victoria lo anotó Vedat Muriqi en el primer minuto del tiempo añadido. Mallorca subió al puesto 17, con dos puntos de ventaja sobre los últimos tres.

El Madrid sufrió su tercera derrota en sus últimos seis partidos de liga.

Martín Demichelis y su paso en Monterrey

Martín Demichelis llegó a Monterrey en agosto de 2024. Su paso con el equipo no terminó de la mejor manera, pues se reporta que hubo descontentos entre el entrenador y algunos jugadores de Rayados, en especial con estrellas como Sergio Canales.

Ni un año duró Demichelis como estratega de La Pandilla. El sudamericano fue cesado tras la eliminación de Rayados ante Toluca en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Su lugar fue ocupado por el español Domènec Torrent.

Martín Demichelis disputó 43 partidos como estratega de Monterrey. Su balance fue de 20 triunfos, 11 empates y 12 derrotas en toda clase de competencias.

La eliminación frente al Toluca en los cuartos de final del Clausura 2025 no fue el único fracaso del Monterrey en el semestre, pues previamente quedó eliminado en los octavos de final de la Concachampions tras ser derrotado por el Vancover Whitecaps.

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