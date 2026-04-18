Longines Global Champions Tour México 2026: Javier Fernández obtiene el Trofeo Conade, dominado por mexicanos

Javier Fernández encabezó un podio mexicano y se llevó el Trofeo Conade, de la categoría de CSI 2, en el arranque del tercer día de competencias en el Longines Global Champions Tour México 2026 que se celebra en Campo Marte.

A la monta de Gringo Z del Trebol, Fernández terminó líder del concurso de 1.45 metros con un recorrido limpio de 33.39 segundos. Juan Manuel Cossio, presidente de la Federación Ecuestre Mexicana, encabezó la premiación.

▶ #Vídeo | Javier Fernández lidera podio mexicano en el Trofeo Conade, el primero que se entrega en el día 3 del Longines Global Champions Tour México 🐎🇲🇽🥇💯

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Manuel González Dufrane, quien condujo a Danaa SDN, acabó en el segundo sitio en la disputa por el Trofeo Conade con 35.14 segundos. El podio lo completo Christian López (Grand Slam) con 36.12 segundos.

Mexicanos dominan concurso por el Trofeo Conade

Los jinetes mexicanos dominaron el concurso de la categoría de 2 estrellas por el Trofeo Conade en el inicio del tercer día del Longines Global Champions Tour México 2026.

Alberto Sánchez y Arturo Hernández se ubicaron en la cuarta y quinta posición a la monta de Giovani de Perhet (36.81 s.) y Conthano 2 (37.14 s.), de manera respectiva.

El extranjero mejor posicionado en esta prueba fue la amazona estadounidense Misti Cassar, quien conduciendo a Cooper Z registró 38.03 segundos.

La actividad continúa en el Longines Global Champions

El tercer día de actividades en el Longines Global Champions Tour México 2026 promete muchas emociones, pues tres trofeos más están en disputa y habrá un show musical encabezado por Pepe Aguilar.

Los concursos más destacados de este sábado en Campo Marte son por los Trofeos GNP Seguros y Banorte, ambos de la categoría de 5 estrellas.

El Longines Global Champions Tour México cumple una década desde su primera edición en Campo Marte, en el 2016. Solamente no se celebró en 2020 y 2021, debido a la pandemia del coronavirus.

EVG