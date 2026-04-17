Longines Global Champions Tour México 2026: Eduardo Pereira gana el Trofeo Banorte y logra su segunda victoria

El jinete brasileño Eduardo Pereira conquistó el Trofeo Banorte, correspondiente a la categoría CSI 5, en la segunda prueba del día 2 del Longines Global Champions Tour México 2026 en Campo Marte, con lo que logró su segunda victoria en el evento.

A la monta de H5 Londontime y con tiempo de 73.64 segundos, fue que el brasileño se hizo del primer puesto del podio, con lo que obtuvo su segundo triunfo en el evento luego de que en el primer día se llevó el Trofeo Traxión.

Eduardo Pereira ganó el Trofeo Banorte en el Longines Global Champions Tour México 2026. ı Foto: X @lgctmexico_gnp

El podio en el concurso por el Trofeo Banorte lo completaron el mexicano Eugenio Garza (Contago) y la amazona canadiense Erynn Ballard (De Flor 111 Z Santa Rosa), con 74.00 y 75.02 segundos, de manera respectiva. El mexicano Patricio Pasquel acabó cuarto (Chakkalou PS, 76.22 segundos).

Entre los 23 participantes en el concurso por el Trofeo Banorte hubo 11 mexicanos, entre ellos Ana Sofía Legorreta, quien en el primer día de actividades acabó en el segundo lugar en el Trofeo Traxión, precisamente abajo del brasileño Eduardo Pereira.

Una década del Longines Global Champions Tour en México

La edición del Longines Global Champions Tour 2026 en México es muy especial para el país, pues se cumplen 10 años de su primera celebración en Campo Marte.

El circuito hípico más prestigioso del mundo, fundado en el 2006 por el jinete olímpico neerlandés Jan Tops, llegó a tierras mexicanas en el 2016 y desde entonces solamente no se llevó a cabo en el 2020 y en el 2021, cuando tuvo que cancelarse a causa de la pandemia del coronavirus.

La parada del Longines Global Champions Tour en México es la única en América Latina, lo que la convierte en una cita todavía más especial en el calendario internacional.

EVG