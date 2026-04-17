¿Xavi Hernández nuevo entrenador del Inter Miami? Esto se sabe AL MOMENTO

Xavi está en las opciones para dirigir al Inter Miami de Lionel Messi

El Inter Miami se quedó sin entrenador luego que el argentino Javier Mascherano dio un paso al costado, dejando a Lionel Messi y el resto de la plantilla a la expectativa de un reemplazo. En este sentido, reportes de última hora señalan que el español Xavi Hernández es el favorito.

De acuerdo con información de TNT Sports, el principal candidato para ser nuevo estratega de Las Garzas es Xavi. La directiva del Inter Miami, encabezada por David Beckham, quiere un bombazo y por ello buscarían a Hernández, leyenda del Barcelona y de la Selección Española.

Xavi Hernández cuando dirigía al Barcelona ı Foto: Mexsport

En el pasado Xavi Hernández ha mostrado interés por dirigir a Lionel Messi, con quien compartió el terreno de juego incontables ocasiones. Ambos formaron parte de la época más gloriosa del Barcelona, pero no solo eso, fueron de los artífices del que muchos consideran el equipo que mejor ha jugado al deporte.

Xavi formó un mediocampo para la posteridad al lado de Andrés Iniesta y Sergio Busquets, con Lionel Messi como atacante estelar. Ambos lograron darle al Barca éxito internacional al ganar la Champions League, además de muchos trofeos nacionales.

Se dice que el Inter Miami está muy interesado y podría empezar a sondear el entorno de Xavi Hernández, quien ya dirigió al Barcelona, aunque sin mucho éxito internacional. Por el momento no hay nada formal.

Leo Messi celebra con sus compañeros del Inter Miami el domingo pasado. ı Foto: AP

El Inter Miami es tercer lugar de la Conferencia Este de la MLS luego de siete partidos disputados. Tienen marca de tres victorias, tres empates y una derrota para 12 puntos, a cuatro de distancia del líder Nasville que suma cinco triunfos, una igualdad y solo una caída.

¿Por qué se fue Javier Mascherano del Inter Miami?

Javier Mascherano, exjugador del Barcelona, entre otros, llevó al Inter Miami a un histórico título de la MLS, pero dio un paso al costado al acusar temas personales y agradeció al conjunto de Florida por su estancia.

“Javier Mascherano ha decidido poner fin a su etapa como entrenador principal. Un campeón que, junto con su cuerpo técnico, siempre formará parte de la familia de Inter Miami CF y estará para siempre ligado a nuestra primera estrella”, indican Las Garzas en redes sociales.

“Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF”, inicia el mensaje del exseleccionado albiceleste. “En primer lugar, quisiera agradecer al Club la confianza que depositaron en mí, a todos los empleados que forman parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, que hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables”, agrega.

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