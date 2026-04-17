Longines Global Champions Tour México 2026: Xaviera Maurer lidera podio mexicano en el Trofeo Aeroméxico

El segundo día de actividades en el Longines Global Champions Tour México 2026 comenzó con el concurso por el Trofeo Aeroméxico, de la categoría CSI 2, mismo que obtuvo la amazona Xaviera Maurer, quien lideró un podio mexicano en esta prueba.

Xavier Maurer terminó en el primer lugar en la disputa por el Trofeo Aeroméxico, a la monta de Miss Caja Blue PS, con un recorrido limpio de 55.30 segundos.

El podio lo completaron los también tricolores Lorenza Mena (56.80 s.) y Luis Manuel Santisteban (58.78 s.), quienes condujeron a Elvis Presley y Relajo LS, de manera respectiva.

▶️#VIDEO | Xaviera Maurer encabeza el podio mexicano en el concurso por el Trofeo Aeroméxico en el Longines Global Champions Tour México 🐎🇲🇽💯🥇



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En la prueba por el Trofeo Aeroméxico participaron 65 jinetes, de los cuales 59 fueron mexicanos. Entre ellas estuvo Emily Cinnamon Álvarez, hija del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien no tuvo éxito, a diferencia del jueves, y terminó retirada de esta competencia.

Otros concursos en el día 2 del Longines Global Champions

La actividad del Longines Global Champions Tour México 2026 de este viernes continúa con tres concursos más, todos correspondientes a la categoría CSI 5.

Están en disputa también los Trofeos Banorte, Cox y GNP Seguros, éste último programado para dar inicio a las 17:00 horas del Centro de México.

Jinetes mexicanos como Andrés Azcárraga, Federico Fernández, Arturo Parada y Nicolás Pizarro entran en acción en estas pruebas estelares del día 2 del Longines Global Champions Tour México 2026 en Campo Marte.

Longines Champions Global cumple una década en México

La edición del Longines Global Champions Tour 2026 en México es muy especial para el país, pues se cumplen 10 años de su primera celebración en Campo Marte.

El circuito hípico más prestigioso del mundo, fundado en el 2006 por el jinete olímpico neerlandés Jan Tops, llegó a tierras mexicanas en el 2016 y desde entonces solamente no se llevó a cabo en el 2020 y en el 2021, cuando tuvo que cancelarse a causa de la pandemia del coronavirus.

La parada del Longines Global Champions Tour en México es la única en América Latina, lo que la convierte en una cita todavía más especial en el calendario internacional.

EVG