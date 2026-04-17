El Gran Concurso Internacional de Elegancia 2026 se enfoca en la evolución del automóvil americano

El Gran Concurso Internacional de Elegancia 2026 se realiza este 18 y 19 de abril en Huixquilucan, Estado de México.

El restaurante “Las Caballerizas” de Huixquilucan, Estado de México, recibe este sábado 18 y domingo 19 de abril el Gran Concurso Internacional de Elegancia, que celebra su edición 38, la cual tiene un pabellón especial para los automóviles americanos.

El ingeniero Francisco Name, presidente de la productora Impulmax, la cual es la encargada de realizar este concurso, que mostrará a sus visitantes autos clásicos como Hennessey Venom, Ford Modelo T y Apollo Intensa Emozione, que son piezas muy limitadas en su producción mundial.

“Podremos ver desde los Ford Modelo T hasta los Ford GT40. Queremos que en esta breve historia que tiene el automóvil para el hombre, porque realmente son un poco más de 100 años, puedan apreciar la evolución del automóvil americano”, comentó Francisco Name en exclusiva con La Razón.

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Otros atractivos en el Gran Concurso Internacional

Francisco Name también reveló que en la edición 38 de Gran Concurso Internacional de Elegancia los asistentes también encontrarán un área especial dedicada a automóviles deportivos exóticos.

“Además de los automóviles de colección tendremos un área especial para autos deportivos exóticos, que no son autos que tengan el requisito para estar en el concurso es que deben tener por lo menos 40 años de haber sido fabricados. Sin embargo, este pabellón de autos deportivos exóticos es un atractivo muy especial para el público. En él van a poder apreciar 40 piezas de autos deportivos exóticos”, señaló al respecto Francisco Name.

El presidente de la productora Impulmax señaló que el auto más antiguo para el Gran Concurso Internacional de Elegancia 2026 tiene 110 años de existencia, pero la media de los que el público verá es de seis décadas.

“El promedio de edad de los automóviles debe ser de 60 años, pero encontraremos desde los Ford Modelo T hasta los autos deportivos exóticos actuales. Es un recorrido por toda la historia de la industria automotriz y contemplar este gran invento que cambió la forma de vivir del hombre en este planeta. El más antiguo tiene más de 110 años”, profundizó Francisco Name.

Concurso de Elegancia, un evento de estilo de vida

Con el paso de los años, el Gran Concurso Internacional de Elegancia se ha convertido en un evento que va más allá del automovilismo y este 2026 no será la excepción, pues los asistentes podrán experimentar un evento de estilo de vida en el que disfrutarán de otras amenidades.

Es pasar un día en el restaurante “Las Caballerizas”, que es un valle muy bonito, muy agradable, es un evento para disfrutar con la familia y amigos Francisco Name



“Se van a encontrar el evento automovilístico catalogado como el más bonito de México, es la exposición automovilística más valiosa del país, es un evento de estilo de vida, además de las autos de colección van a disfrutar las áreas verdes del lugar, eventos musicales, desfiles de moda, las premiaciones para los mejores automóviles“, resaltó Francisco Name.

Para el Gran Concurso Internacional de Elegancia 2026 se esperan 20,000 asistentes durante los dos días, incluyendo los más de 800 coleccionistas.

EVG