En 17 torneos Toluca no vence al América en el Estadio Azteca

Se acerca el final de la temporada regular del Clausura 2026 y en la Jornada 15 de la Liga MX el América recibirá al Toluca en la cancha del Estadio Azteca, que será el tercer juego de las Águilas en el césped del Coloso de Santa Úrsula, aunque para los Diablos Rojos el regreso a este recinto significa romper una racha negativa que tienen ante los azulcremas, ya que desde el Clausura 2018 los choriceros no pueden vencer a los de Coapa de visita.

En aquella ocasión, el Estadio Banorte abrió sus puertas un 17 de marzo del 2023 para recibir a estas dos escuadras en la Jornada 12 del torneco local, compromiso en el que se vivieron diferentes emociones, pues Rubens Sambueza volvió a la que era su casa, el Toluca se llevó los tres puntos por marcador de 2-1 y Bruno Valdez fue expulsado en el primer tiempo, condicionando el cotejo para el América.

337 goles se han marcado en lo que va del torneo

Fueron el mismo Rubens Sambueza y Osvaldo González los autores de los dos goles para el conjunto del Estado de México, mientras que del lado de los azulcremas Renato Ibarra fue el que descontó en el tablero. En ese año, Miguel Herrera comandaba a las Águilas y Hernán Cristante era el timonel del barco rojo.

Aunque el América abandonó el Estadio Azteca hasta el Clausura 2024, durante los siguientes torneos el Toluca no conseguía vencer a los azulcremas en su nido, ya que después de esa victoria se disputaron siete encuentros más en la cancha del Coloso de Santa Úrsula y los resultados favorecieron a las Águilas en cuatro ocasiones y los otros tres cotejos terminaron en empate.

En la actualidad, las cosas son distintas; los choriceros arriban a este encuentro como uno de los mejores equipos de la temporada y con su boleto a la Liguilla del futbol mexicano en la bolsa. Por su parte, los de Coapa aún no tienen un lugar en la fiesta grande de la Liga MX, están en el séptimo puesto de la general y fueron eliminados de la Concacaf Champions Cup a mitad de semana a manos del Nashville.

Esta es la oportunidad perfecta para que los Diablos Rojos vuelvan a ganar en el césped del Estadio Azteca, aunque una derrota para los pupilos de André Jardine sería fatal, pues desde su regreso al Coloso de Santa Úrsula no han podido vencer a su rival frente a su gente.

Hablando de los técnicos, Antonio Mohamed tiene su mente puesta en levantar su tercer título al hilo con el equipo del Estado de México, aunque del otro lado, el estratega brasileño aún no conoce si podría ser su último torneo con el América si no llega a clasificar a la Liguilla del Clausura 2026.

El encuentro entre los azulcremas y los choriceros está programado para este sábado 18 de abril del 2026 en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México, partido que marca el inicio de una lucha por parte de las Águilas para intentar clasificarse a la fase de eliminación del futbol mexicano.

Otro encuentro llamativo del fin de semana será entre el Monterrey y el Pachuca, ya que los Tuzos han sorprendido esta campaña y se encuentran en la tercera posición de la tabla general, a tres puntos del liderato, mientras que los Rayados siguen sin encontrar el camino en el Clausura 2026 y, a tres fechas de terminar la campaña regular, se colocan en el decimotercer peldaño con 15 unidades.

Muere Güero Burillo, exdirector de FMF

EL FUTBOL mexicano se encuentra de luto con la noticia del fallecimiento de Alejandro Burillo Azcárraga, la cual se dio a conocer ayer. Fue uno de los empresarios más importantes hace algunas décadas, además era una persona muy cercana a los medios de comunicación y el deporte, ya que fue directivo del Atlante y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Muere Güero Burillo, exdirector de FMF ı Foto: Especial

Alejandro Burillo fue una figura destacada en la historia del conjunto azulgrana, ya que él fue el encargado de llevar a los Potros de Hierro a la ciudad de Cancún, Quintana Roo. ‘El Güero’, también tuvo algo que ver con el Abierto Mexicano de Tenis, al adquirir los derechos en 2001 y tomar la decisión de llevarlo a Acapulco; con la inyección económica, el torneo pasó de ser un ATP 250 a un certamen nivel 500, subiendo una categoría en el circuito.

El exdirectivo de la Federación Mexicana de Futbol, primo de Emilio Azcárraga, fue socio mayoritario de Televisa, el Club América y el renovado Estadio Banorte, además de que laboró en la empresa de San Ángel algunos años.