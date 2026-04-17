Atlético, por la Copa del Rey tras 13 años

EL ATLÉTICO de Madrid buscará coronar con broche de oro la semana cuando enfrente el sábado a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey en Sevilla. Podría terminar con una racha de 13 años sin coronarse en dicho torneo.

Los dirigidos por Diego Simeone vienen de eliminar al Barcelona para clasificarse a las semifinales de la Liga de Campeones por primera vez en casi una década.

Por su parte, la Real pretende sorprender alzando el trofeo del torneo de copa doméstico bajo el mando del técnico estadounidense Pellegrino Matarazzo, quien asumió las riendas a mitad de temporada.

Desde que se hizo cargo del Atlético en 2011, Simeone transformó lo que era un club a la deriva en un ganador constante y uno de los huesos duros de roer en Europa.

Si vence a la Real, el Atlético alzaría su primer trofeo desde que conquistó La Liga de España en 2021 y su primera Copa del Rey en 2013 cuando derrotaron al Madrid.

La Copa daría un impulso adicional antes de enfrentar al Arsenal en Champions.

El Atlético también apeó al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey. La Real ganó más recientemente la Copa del Rey en 2020. Lo hizo venciendo a su rival vasco Athletic de Bilbao en la final, que se retrasó un año debido a la pandemia de Covid-19.

Cuando contrataron a Matarazzo a finales de diciembre, la Real estaba apenas dos puntos por encima de la zona de descenso. Desde entonces ha escalado hasta el séptimo puesto y vuelve a apuntar a Europa.

Los donostiarras vencieron a Osasuna, Alavés y el Athletic para alcanzar la final, que se jugará en el Estadio La Cartuja.

La única que vez que se han enfrentado en final de Copa del Rey fue en 1987, cuando la Real derrotó al Atlético en penaltis.

Antoine Griezmann, máximo goleador histórico del Atlético, podría coronar su gloriosa etapa como colchonero, consagrándose en la Copa del Rey antes de marcharse a Estados Unidos para unirse al Orlando City de la MLS la próxima campaña.

El campeón mundial francés sigue siendo una pieza clave para Simeone gracias a su visión y capacidad de creación de juego.

Pero el Atlético también puede fiarse de la pegada del argentino Julián Álvarez y del nigeriano Ademola Lookman, y contará con el incansable Marcos Llorente.

El español Mikel Oyarzabal lidera el ataque de la Real Sociedad y tiene historial de decidir partidos importantes. El delantero marcó el único gol en la final de la Copa del Rey en 2021 y su tanto en los últimos minutos en la final de la Eurocopa de 2024 ante Inglaterra le dio el título a España. Tendrá como socios al extremo Gonçalo Guedes y al mediocampista Carlos Soler.