Longines Global Champions Tour México 2026: Eduardo Pereira encabeza podio por el Trofeo Traxión

El brasileño Eduardo Pereira ganó el Trofeo Traxión en el Longines Global Champions Tour México 2026.

El jinete brasileño Eduardo Pereira conquistó el Trofeo Traxión en el cierre del primer día de actividades del Longines Global Champions Tour México 2026 en Campo Marte, a la monta de H5 Agando Butterfly, con tiempo de 55.85 segundos.

Los mexicanos Ana Sofía Legorreta (57.04 segundos) y Patricio Pasquel (58.46 segundos) completaron el podio de este concurso de la categoría CSI 2 al conducir a Yoga Santa Rosa y Cabablue, respectivamente.

▶ #Video | Eduardo Pereira, de Brasil, y los mexicanos Ana Sofía Legorreta y Patricio Pasquel conforman el podio del Trofeo Traxión en el cierre del día 1 del Longines Global Champions Tour México 2026 🐎🇧🇷🇲🇽🥇



📹: Enrique Villanueva @Quique7Villa pic.twitter.com/NPVxYOGU2w — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 17, 2026

Hija del Canelo tiene recorrido limpio en Trofeo Traxión

Por su parte, Emily Cinnamon Álvarez, hija del ‘Canelo’, tuvo un recorrido limpio de 63.02 segundos con Elios Du Marais, con lo que concluyó en el decimoquinto puesto entre 51 participantes.

La hija de Saúl Álvarez participó en dos concursos en el arranque del Longines Global Champions Tour México 2026, pues en el primero del día participó en el Trofeo Total Play, también de la categoría CSI 2, en la que finalizó en la séptima posición al conducir a Easy Blue.

Continúan las emociones en Longines Global Champions

Este viernes 17 de abril se lleva a cabo el segundo día de competencias en el Longines Global Champions Tour México 2026.

La actividad comenzará a las 9:30 horas, cuando comience el concurso por el Trofeo Aeroméxico, de la categoría CSI 2.

Para el segundo día del Longines Global Champions Tour México 2026 también están programados los concursos por los Trofeos Banorte, Cox y GNP Seguros, todos correspondientes a la categoría CSI 5.

EVG