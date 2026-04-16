Longines Global Champions Tour México 2026: Natalia Elaine Medina gana Trofeo Total Play en el arranque del evento

La mexicana Natalia Elaine Medina ganó el Trofeo Total Play en el arranque del Longines Global Champions Tour México 2026.

La amazona mexicana Natalia Elaine Medina ganó el Trofeo Total Play de la categoría CSI 2 de 1.35 metros, a la monta del caballo Valenda, con tiempo de 28.02 segundos, en el arranque del Longines Global Champions Tour México 2026 en Campo Marte, sede del evento que este año celebra una década de su llegada al país.

Los también mexicanos Daniel Rihan y Denise Pedraza completaron el primer podio de la competencia con los caballos Galaxia del Marais y Santa Rosa Bamba, de manera respectiva. En este concurso también compitió Emily Cinnamon Álvarez, hija del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Acabó séptima a la monta de Azul Fácil.

▶️#VIDEO | Natalia Elaine Medina encabeza podio mexicano en el Trofeo Total Play de la categoría CSI 2 en el Longines Global Champions Tour México 2026 🐎🇲🇽🥇



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En esta prueba inicial del Longines Global Champions Tour México 2026 participaron 64 mexicanos de un total de 72 competidores.

El Campo Marte de la ciudad de México recibe la segunda fecha del Longines Global Champions Tour, serie anual de salto individual, que en esta ocasión se puso en marcha en Miami, Florida. Doha, Qatar sería la primera sede de la temporada, pero el evento se canceló por el conflicto en Medio Oriente.

Más actividad en el Longines Global Champions Tour México

La actividad en el primer día Longines Global Champions Tour México 2026 contará con dos eventos más este jueves 16 de abril.

El Trofeo The Years Of Culture será el primero de la categoría CSI 5 en esta edición. En este concurso participan 54 jinetes, de los cuales nueve son mexicanos, entre ellos José Antonio Chedraui, Andrés Azcárraga, Carlos Hank y Nicolás Pizarro, quien ha participado en todas las ediciones del evento desde su debut en el país en el 2016.

El primer día de actividades del Longines Global Champions Tour en Campo Marte concluirá con la disputa del Trofeo Traxión, con la participación de 52 jinetes, de los cuales 38 son mexicanos y una de ellas es Emily Cinnamon Álvarez, hija del boxeador tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez, a la monta de Elios Du Marais.

EVG