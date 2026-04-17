Longines Global Champions Tour México 2026: St. Tropez Pirates levanta el Trofeo GNP Seguros de la Global Champions League

El segundo día de actividades en el Longines Global Champions Tour México 2026 concluyó con el triunfo de St. Tropez Pirates en la disputa por el Trofeo GNP Seguros, en la segunda ronda de la prueba por equipo en la Global Champions League.

Kaitlin Campbell y Piergiorgio Bucci, a la monta de Karius y Palletier VD N. Ranch, de manera respectiva, conquistaron el primer lugar al registrar en conjunto 147.23 segundos.

Simon Delestre y Abdel Said, quienes tuvieron como caballos a Golden Boy DK y Wathnan Bonne Amie, respectivamente, lograron el segundo lugar para Istanbul Warriors en la lucha por el Trofeo GNP Seguros con 148.99 segundos.

▶️#Video | St Tropez Pirates obtiene el Trofeo GNP Seguros en las segunda ronda de la prueba por equipos del Longines Global Champions Tour México (@GCT_events)🐎🥇🇲🇽



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El tercer lugar en el podio lo obtuvo el equipo Basel Cosmopolitans, con Olivier Philippaerts (Miro) y Zascha Nygaard (Com’on Drako de Maugre), quienes juntos registraron 149.41 segundos.

Istanbul Warriors gana primera parte de prueba por equipos

Simon Delestre y Abdel Said ganaron para Istanbul Warriors la primera ronda por equipos de la Global Champions League del Longines Global Champions Tour México con 154.45 segundos.

Derin Demirsoy y Pieter Devos sellaron el segundo sitio en esta prueba para Prague Lions con 160.23 segundos, después de haber conducido a CSF Whipper Snapper CDL y Primo DV, respectivamente.

El tercer lugar lo consiguió el equipo de Basel Cosmopolitans con Olivier Philippaerts (Hipster SV) y Zascha Nygaard (Charino PS) con tiempo de 163.68 segundos.

Gilles Thomas obtiene el Trofeo Cox

El Trofeo COX, la prueba de mayor altura del día con obstáculos de hasta 1.60 metros, reunió a 34 binomios en una exigente competencia de velocidad CSI 5.

El triunfo fue para el joven belga Gilles Thomas, quien montando a Qalista DN firmó un recorrido impecable en 75.54 segundos.

Muy cerca quedó el francés Simon Delestre con Golden Boy DK, tras detener el cronómetro en 75.72 segundos sin faltas. El tercer lugar fue para el neerlandés Jur Vrieling con Cornet Blue PS.

EVG