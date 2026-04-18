Longines Global Champions Tour México 2026: Xaviera Maurer se lleva el Trofeo Mercedes-Benz

La amazona mexicana Xaviera Maurer, a la monta de Miss Caja Blue PS, logró el primer lugar en el concurso por el Trofeo Mercedes Benz, de la categoría CSI 2, en el Longines Global Champions Tour México 2026. Lo hizo con tiempo de 36.45 segundos.

Fue la segunda victoria para Xaviera Maurer en el evento con sede en Campo Marte, donde también se convirtió en la ganadora del Trofeo Aeroméxico.

▶ #Vídeo | La mexicana Xaviera Maurer logra su segundo triunfo en el Longines Global Champions Tour México, esta vez tras conquistar el Trofeo Mercedes-Benz 🇲🇽🥇💯🐎

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En el segundo lugar acabó la también mexicana Denise Pedraza, quien condujo a Santa Rosa Bamba, tras registrar un tiempo de 38.34 segundos. El tercer puesto por el Trofeo Mercedes-Benz lo obtuvo el tricolor Manuel González Dufrane, con tiempo de 38.62 segundos al frente de Delicias SDN.

Arturo Parada termina segundo en Trofeo GNP Seguros

El mexicano Arturo Parada obtuvo el segundo sitio en el concurso por el Trofeo GNP Seguros, de la categoría CSI 5, en el Longines Global Champions Tour México 2026.

Arturo Parada hizo un recorrido limpio con Valento en 61.70 segundos. El triunfo en esta prueba se lo adjudicó el italiano Emanuele Gaudiano, con 61.29 segundos a la monta de Nikolaj de Music.

Por su parte, el belga Niels Bruynseels, quien condujo a Credibilis van het Lindenhof Z, finalizó en el tercer peldaño (63.41 segundos).

▶️#Foto | El mexicano Arturo Parada termina segundo en el concurso por el Trofeo GNP Seguros en el Longines Global Champions Tour México (@GCT_events)🐎🇲🇽🥈



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Al final de la entrega del Trofeo Mercedes Benz, se le entregó el Trofeo Stella Artois a Nicolás Pizarro, el mexicano mejor rankeado en la Federación Ecuestre Internacional.

Longines Global Champions celebra una década en México

El Longines Global Champions Tour, la prestigiosa serie anual de salto individual, cumple este 2026 una década exacta de su llegada a México.

Campo Marte recibe a los mejores jinetes mexicanos y del mundo desde el 2016 y desde ese año el evento solamente no se realizó en 2020 y 2021, esto debido a la pandemia del coronavirus.

En este 2026, la parada en la Ciudad de México fue la segunda de la temporada, misma que dio inicio en Miami, Florida, cuyo ganador del concurso principal fue la alemana Katrin Eckermann, a la monta de Iron Dames Dialou Azul PS, con tiempo de 44.15 segundos.

EVG