Tigres iguala en el marcador ante el Necaxa y se complica el panorama para la liguilla

Tigres visitó la cancha del Estadio Victoria para medirse al Necaxa en la Jornada 15 del Clausura 2026; sin embargo, los Universitarios solo pudieron llevarse un punto de Aguascalientes después de empatar con los Rayos tras finalizar los 90 minutos.

El conjunto de Martín Varini se puso arriba en el marcador a los 34 minutos de juego cuando tuvieron una oportunidad a balón parado desde la banda izquierda; Danny Leyva mandó un centro peligroso al primer poste y Tomás Badaloni remató con la cabeza para abrir el tablero.

Este encuentro era importante para ambas escuadras, ya que se encuentran peleando por un puesto en la liguilla del Clausura 2026, aunque el empate no le funciona a ninguno de los dos, ya que aún faltan varios cotejos de esta jornada y podrían bajar puestos en la tabla general.