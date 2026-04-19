Automovilismo

Terrible accidente en Rally en Argentina deja un muerto, par de heridos e imágenes sensibles (VIDEO)

En Argentina se vivieron momentos de terror en el Rally Sudamericano luego de un terrible accidente que dejó un muerto y varios heridos

Accidente en un rally en Argentina deja un muerto
Accidente en un rally en Argentina deja un muerto Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

En Argentina se vivieron momentos de terror en el Rally Sudamericano luego de un terrible accidente que dejó un muerto y varios heridos. Durante la competencia uno de los autos participantes volcó y dio vueltas durante varios metros.

Este domingo en Córdoba, Argentina, se realizó el Rally Sudamericano, en donde el Volkswagen Polo tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez se salió de la pista en dirección a donde había aficionados disfrutando de la carrera.

El automóvil volcó, dio vueltas y generó que el público corriera por su vida. De acuerdo con reportes, el incidente dejó la muerte de un joven de 25 años, quien fue trasladado al Hospital Luis María Bellodi, en donde perdió la vida.

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También hubieron dos heridos, de los cuales no se dieron más detalles por el momento, pero en el video que recorre las redes sociales se puede ver a una mujer adulta correr para evitar el coche. Durante su huida brincó de una roca y al caer se fracturó una de sus piernas.

Se informó que Didier Arias y Héctor Núñez, los pilotos del coche accidentado, salieron ilesos. El Rally Sudamericano que se realizaba en las sierras de Córdoba, en Mina Clavero, Argentina, fue cancelado.

aar

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