Piergiorgio Bucci se corona en el Gran Premio de México del Longines Global Champions Tour México 2026

Piergiorgio Bucci fue el ganador del Gran Premio de México del Longines Global Champions Tour México 2026.

El jinete italiano Piergiorgio Bucci fue el campeón del Gran Premio de México del Longines Global Champions Tour México 2026, la segunda fecha de la temporada de la prestigiosa serie anual de salto individual que este año cumplió una década de su llegada al Campo Marte de la ciudad de México.

A la monta de Pallieter vd N.Ranch y con tiempo de 78.84 segundos (43.68 en la segunda ronda), Piergiorgio Bucci conquistó el primer lugar en la prueba principal de este evento, que por novena vez visitó nuestro país, pues desde su primera edición en el 2016 solamente se ausentó en el 2020 y en el 2021, debido en ambos casos a la pandemia del coronavirus.

Italia se lleva el Gran Premio en México. 🐎🇮🇹 Piergiorgio Bucci se coronó campeón del Gran Premio de México en el Longines Global Champions Tour 2026, imponiéndose en una competencia de alto nivel en Campo Marte. 🥇🇲🇽



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El segundo lugar del Gran Premio de México del Longines Global Champions Tour 2026 lo obtuvo la amazona alemana Katrin Eckermann , quien hizo tiempo de 78.13 s. (45.04s.) conduciendo a Iron Dames Dialou Blue PS. En el tercer lugar se ubicó el francés Simon Delestre, a la monta de Golden Boy DK (45.95 s. en la segunda ronda).

Eugenio Garza, el mejor tricolor en el Gran Premio de México

El mejor posicionado de los cuatro jinetes mexicanos que compitieron en el Gran Premio de México del Longines Global Champions Tour México 2026 fue Eugenio Garza, quien fue el único que superó la primera ronda del concurso.

El regiomontano culminó en el séptimo lugar a la monta de Contago (44.20 segundos y cuatro penalizaciones).

Por su parte, Carlos Hank Guerreiro, Andrés Azcárraga y Patricio Pasquel, los otros mexicanos en la prueba estelar del Longines Global Champions Tour México 2026, acabaron en los peldaños 23, 31 y 36, de manera respectiva.

▶ #Video | Afición respalda a Eugenio Garza en el Global Champions Tour. 🐎🇲🇽 El jinete se convirtió en el único mexicano en superar la primera ronda del Gran Premio de México, desatando el apoyo del público en Campo Marte. 👏💯



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Longines Champions Tour festeja una década en México

Se trató de una edición especial, pues se cumplieron 10 años exactos de la primera vez que este evento se celebró en nuestro país. Desde 2016, las únicas ocasiones en las que la competencia no se efectuó fue en 2020 y 2021, en ambos casos a causa de la pandemia del coronavirus.

Este año, la cita en la Ciudad de México fue la segunda parada de la temporada del Longines Global Champions Tour 2026, la cual se puso en marcha en Miami, Florida, a inicios de abril. Doha, Qatar, recibiría la primera fecha, pero la misma se canceló por el conflicto en Medio Oriente.

Los aficionados al ecuestre podrán disfrutar del Longines Global Champions Tour en México al menos durante siete años más, pues se dio a conocer que el evento seguirá viniendo a nuestro país hasta el 2033.

La Ciudad de México es la única de América Latina que cada año recibe a los mejores jinetes nacionales e internacionales en Campo Marte.

EVG