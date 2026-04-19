Longines Global Champions Tour México 2026: Camila Saad logra el Gran Premio El Palacio de Hierro

La amazona mexicana Camila Saad conquistó el Gran Premio El Palacio de Hierro en el comienzo del último día de actividades en el Longines Global Champions Tour Mexico 2026 con sede en Campo Marte. Lo hizo por la vía del desempate y a la monta de Candro PS con tiempo total de 76.86 segundos (40.07 s. en el desempate) en el concurso de la categoría CSI 2.

Por su parte, Daniel Rihan hizo el 1-2 para México en esta prueba al terminar en el segundo sitio conduciendo a Chacoon S Konzerta PS (40.74 s. en el desempate). La tercera posición fue para el italiano Edoardo Dubois, quien logró 41.08 segundos en el desempate a la monta de Cazaan.

México brilla en el Global Champions Tour. 🐎🇲🇽 Camila Saad y Daniel Rihan lograron el 1-2 en el Gran Premio Palacio de Hierro, destacando en una de las competencias ecuestres más importantes del circuito internacional. 🥇🥈💯



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En el concurso por el Gran Premio El Palacio de Hierro participaron 38 mexicanos de un total de 51 jinetes. Entre ellas estuvo la tapatía Emily Cinnamon Álvarez, hija del boxeador Saúl Álvarez, quien compitió en seis concursos durante la celebración del evento.

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Longines Global Champions llega a su fin en Campo Marte

El Longines Global Champions Tour México 2026 concluye este domingo 19 de abril en Campo Marte, que durante cuatro días recibió el circuito ecuestre más importante alrededor del mundo.

Se trató de una edición especial, pues se cumplieron 10 años exactos de la primera vez que este evento se celebró en nuestro país. Desde 2016, las únicas ocasiones en las que la competencia no se efectuó fue en 2020 y 2021, en ambos casos a causa de la pandemia del coronavirus.

Este año, la cita en la Ciudad de México fue la segunda parada de la temporada del Longines Global Champions Tour 2026, la cual se puso en marcha en Miami, Florida, a inicios de abril. Doha, Qatar, recibiría la primera fecha, pero la misma se canceló por el conflicto en Medio Oriente.

Longines Global Champions estará en México hasta el 2033

Los aficionados al ecuestre podrán disfrutar del Longines Global Champions Tour en México al menos durante siete años más, pues se dio a conocer que el evento seguirá viniendo a nuestro país hasta el 2033.

La Ciudad de México es la única de América Latina que cada año recibe a los mejores jinetes nacionales e internacionales en Campo Marte.

EVG