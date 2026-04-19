Leandro Paredes da victoria a Boca Juniors ante River Plate en el Superclásico de Argentina; resumen y gol (VIDEO)

Leandro Paredes celebra su gol ante River Plate en la victoria de Boca en el Clásico Argentino

Un gol de Leandro Paredes en el cierre del primer tiempo fue suficiente para que Boca Juniors obtuviera la victoria en el Superclásico Argentino ante River Plate, que cayó en su casa, el Estadio Monumental.

Un penalti a favor de Boca en el tiempo agregado cambió el rumbo completo del partido. Paredes, campeón del mundo con la Albiceleste en 2022, pateó de derecha y colocó el balón en el ángulo superior izquierdo que defendió Santiago Beltrán.

El Millonario sufrió una dura derrota al mando de Eduardo Coudet, quien tomó la dirección técnica del equipo hace unas semanas, luego de la salida de Marcelo Gallardo. Es la primera vez que River pierde en su cada ante el eterno rival desde 2022.

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Leandro Paredes rompe el cero en el Superclásico desde el punto penal.



Ojo con el festejo a lo Juan Román Riquelme 🫲🫱



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River Plate sacó a su exDT, El Muñeco Gallardo, a finales de febrero luego de un 2025 lleno de malos momentos y en inicio de 2026 turbulento. Con la llegada del Chacho Coudet los rojiblancos hilaron nueve partidos sin derrotas y recibiendo solo dos goles.

Pero en un clásico todo puede pasar y Boca cortó una racha de cuatro años sin vencer a River de la mano de Claudio Úbeda, quien ha hecho del conjunto xeneize un equipo reconocible.

Fue, como suelen ser este tipo de partidos, un duelo de mucho meter pierna, de empuje, de ganas y acciones concretas. Los jugadores de River quedaron muy molestos con el árbitro central, pidiendo penalti en la última acción del juego.

El cotejo tuvo acciones de ambos lados, con Boca pudiendo alargar la ventaja y con River teniendo sus chances de igualar el marcador, pero la puntería de los delanteros no estuvo fina.

El juego también estuvo marcador por lesiones y bajas. Eduardo Coudet resintió la ausencia del volante Fausto Vera, una de las figuras en el equipo, quien no pudo ser de la partida por un esguince en la rodilla derecha que sufrió en la victoria del miércoles 1-0 ante Carabobo por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El creativo mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, que sufrió un desgarro en el mismo partido, tampoco pudo ayudar al Millonario a evitar la derrota en casa. Aunque no es titular, Juanfer, héroe de River en aquella final de la Copa libertadores ante los bosteros en Madrid, es una opción de recambio importante.

Por parte de Boca Juniors, el técnico Claudio Úbeda tuvo que echar mano del portero Leandro Brey, quien es el nuevo estelar tras la grave lesión de rodilla que se tuvo el titular Agustín Marchesín en la victoria 3-0 ante Barcelona de Ecuador el martes por la Copa Libertadores.

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