¿Qué le pasó a Noelia Castillo Ramos, la joven que solicitó la eutanasia?

Por la tarde de este jueves 26 de marzo Noelia Castillo Ramos recibirá la eutanasia, el suyo es el primer caso en España en llegar a los tribunales desde que esta ley entró en vigor en junio del 2021.

Noelia Castillo Ramos es una joven española de 25 años de edad que solicitó la muerte asistida, y pese a que los médicos habían certificado que su decisión era aplicable dentro de los parámetros establecidos en la La Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia de España, su caso llegó a los tribunales.

Aunque Noelia había logrado que su eutanasia fuera aprobada unánimemente en 2024, su padre; quien es representado legalmente por Abogados Cristianos (AC), solicitó medidas cautelares de suspensión de la muerte asistida.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ubicado en Estrasburgo, aprobó la decisión de Noelia Castillo para recibir una muerte asistida, hecho que ocurrirá a las 17:00 horas (hora peninsular española) de este jueves.

Eutanasia de Noelia Castilo Ramos ı Foto: Captura de pantalla / YAS

¿Qué le pasó a Noelia Castillo Ramos?

Noelia Casillo Ramos intentó suicidarse luego de haber sido víctima de abuso sexual cometido por un grupo de tres hombres, en una entrevista con el programa televisivo español Y ahora Sonsoles, precisó que no era la primera vez que ejercían violencia sexual contra ella.

El 2 de octubre del 2022 Noelia se lanzó desde un quinto piso en su intento de suicidio, y esto derivó en que quedara parapléjica y con demasiado dolor físico y emocional, por lo que tomó la decisión de solicitar la muerte asistida.

Cuando Noelia solicitó por primera vez la muerte asistida esta fue aprobada por médicos especialistas y respaldada por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, pero su padre presentó recursos legales para paralizar la eutanasia de Noelia.

Noelia relata sus agresiones como de su ex novio, un intento de violación en una discoteca y una violación grupal días antes de tirarse por el balcón.



NUNCA habla de violación en el centro de menores ella fue a un piso de acogida y fue AÑOS antes. pic.twitter.com/Fb3AmjxS8H — Aran, la de siempre۞ (@laotramorley) March 25, 2026

Noelia Castillo sostiene que es una persona que goza de todas sus facultades y que no ha dudado de su decisión; pues además del dolor físico provocado por la lesión medular, siempre se ha sentido sola.

“Lo he conseguido y a ver si ya por fin puedo descansar porque ya no puedo más. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza”, dijo Noelia durante la entrevista con el canal de Antena 3.

La ley que respalda la decisión de Noelia establece que las personas que sufran una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento grave, cónico e imposibilitante pueden solicitar la muerte asistida siempre y cuando esté certificada por un médico.

Noelia Castilo Ramos ı Foto: Captura de pantalla / YAS

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