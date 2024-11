Cruz Azul: Gonzalo Piovi se acerca a Fernando Gago; ¿La Máquina corre riesgo de perder a su jugador?

El defensor argentino Gonzalo Piovi, actual jugador de Cruz Azul, confirmó conversaciones con el entrenador Fernando Gago, quien actualmente dirige a Boca Juniors. La noticia llega previo a que La Máquina empiece su andar en la Liguilla del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

El rumor genera grandes expectativas entre los hinchas xeneizes, que ven en el central una pieza clave para reforzar la defensa del equipo, mientras que la parcialidad celeste se preocupa, pues Piovi ha sido clave en el planteamiento de Martín Anselmi en Cruz Azul.

¿De qué habló Piovi con Fernando Gago?

“Sí he hablado con Gago, con Fernando, porque fue un técnico el cual confió mucho en mí, me brindó mucha confianza y bueno, tuve un gran crecimiento con él en lo deportivo, en una etapa de mi carrera donde pude asentarme bien en Racing y haber podido jugar mucho cuando estuve con él, pero he hablado y nada más, no más que eso”, dijo Piovi para “Vamos Cruz Azul”.

Gonzalo Piovi brilló bajo las órdenes de Fernando Gago en Racing Club, por lo que probablemente el estratega ex de Chivas aprovecharía su relación con el jugador para convencerlo de ir a Argentina y sumarse a su proyecto en Boca Juniors, que por el momento no ha lanzado una oferta formal a La Máquina.

“El profesionalismo que él me brindó me ayudó mucho. El haberme exigido al máximo y eso fue lo que a mí en sí me potenció como jugador y me hizo crecer mucho”, agregó el defensa central nacido en Morón, Argentina.

El interés de Boca Juniors por Piovi es evidente, ya que el central zurdo cuenta con una gran experiencia en el futbol argentino y ha demostrado su calidad en la Liga MX, siendo clave en la zaga defensiva cementera.

Con Gonzalo Piovi como uno de los jugadores más constantes en el 11 inicial, Cruz Azul impuso un récord de puntos histórico en la Liga MX en torneos cortos de 17 fechas.

Fernando Gago, por su parte, está urgido de buenos resultados y para ello buscaría armar un equipo competitivo para pelear por todos los títulos.

El entrenador añadiría jugadores con experiencia y con un perfil ganador, en donde Gonzalo Piovi es una carta fuerte para reforzar al club bostero. Además, el hecho de que ambos ya se conozcan y hayan trabajado juntos podría facilitar la adaptación del jugador al equipo.

