Liga MX: Tito Villa reconoce que jamás quiso llegar a Pumas y le echa la culpa al Cruz Azul

El exdelantero argentino Emanuel ‘Tito’ Villa es uno de varios futbolistas que han defendido las camisetas de Pumas y Cruz Azul, dos de los clubes más populares de la Liga MX.

El actual comentarista de TUDN reconoció recientemente que nunca quiso militar con el equipo de la UNAM, al que se marchó precisamente tras su salida del club celeste, al que le echó la culpa de esta situación, y más en concreto al extinto pacto de caballeros.

“Le dije a mi representante ‘quiero ir a Tigres‘. Pasó una semana y me dice ‘no te quieren vender a Tigres. Miguel Ángel Garza ya habló, ofreció 7 millones por ti y no quieren'“, comentó ‘Tito’ Villa al exportero Yosgart Gutiérrez en el podcast el RePortero.

A pesar de que el argentino quería irse de Cruz Azul a Tigres, reveló que unos días después recibió una llamada de Alberto García Aspe, entonces vicepresidente deportivo de Pumas, quien le dijo que había negociado con la directiva celeste su salida del conjunto cementero.

“Me di cuenta que algo pasaba. Después me marca Alberto García Aspe y me dice ‘antes de llamarte me eché una plática con tu directiva' y me dice ‘ya llegamos a un acuerdo. Quiero saber si quieres venir, vamos a pagar 3.5 millones y quiero consultar si vienes”, platicó ‘Tito’ Villa.

“Yo le dije ‘Beto no quiero ir, tengo otras opciones y la verdad quiero priorizar esas opciones”, fue la respuesta que el exgoleador de Cruz Azul le dio al también exseleccionado tricolor.

Las puertas de la Liga MX se le cerraban a Tito Villa si no iba a Pumas

Contrariado, ‘Tito’ Villa le llamó a su representante para preguntarle por qué había negociado la directiva de Cruz Azul con la de Pumas. La respuesta de su mánager lo dejó helado, pues alguien de la directiva le dijo que Billy Álvarez, expresidente de La Máquina, le comentó que si no iba al cuadro universitario, tendría las puertas cerradas en la Liga MX.

“Te voy a ser sincero, el Licenciado (Guillermo ‘Billy’ Álvarez) me dijo que Tito si no es a Pumas, en el futbol mexicano se le cierran las puertas”, concluyó el exariete argentino su relato al respecto en el podcast el RePortero.

‘Tito’ Villa reconoció que en ese momento se dio cuenta del peso del pacto de caballeros, en el que los clubes de la Liga MX negociaban entre ellos los traspasos de los futbolistas sin en conocimiento de los jugadores.

¿Cuántos goles hizo Tito Villa con Pumas?

La etapa de Emanuel ‘Tito’ Villa como futbolista de Pumas fue efímera, pues solamente formó parte del equipo auriazul en el Torneo Apertura 2012.

El originario de Casilda, Santa Fe, disputó solamente 14 cotejos con los del Pedregal, 13 en la Liga MX y uno en la Copa MX. Marcó tres goles, todos en el campeonato de liga, un doblete contra Santos y otro tanto ante Monarcas Morelia.

Tras su salida de Pumas, ‘Tito’ Villa se fue precisamente a los Tigres de la UANL, donde estuvo hasta el Torneo Apertura 2014.

EVG