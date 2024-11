Lucha Libre: Ella es Vanilla Vargas, la luchadora que quería conquistar México y ahora también OnlyFans

La luchadora puertorriqueña Vanilla Vargas volvió hace algunos meses a México luego de haber cumplido el sueño de ser madre. Ahora sueña con también conquistar OnlyFans.

La luchadora que en su momento formó parte de las filas de la empresa AAA ahora también quiere conquistar al mercado de usuarios en la popular plataforma para adultos.

Vanilla Vargas volvió al ring en septiembre del 2024 en un evento celebrado en la Arena Naucalpan, en el Estado de México. La gladiadora reconoció que una de sus principales motivaciones en su regreso era tener una rivalidad con Keira.

Vanilla Vargas quiere conquistar a sus admiradores en OnlyFans. Foto: X @VanillaVargas

La luchadora originaria de Puerto Rico, quien también ha trabajado para World Wrestling Council y World Wrestling League, le tiene un agradecimiento especial a México por el cariño que le tiene la afición y por los logros que ha conseguido aquí.

Durante su etapa en AAA, Vanilla Vargas participó en las Triplemanías 26 y 27. Sostuvo vibrantes encuentros contra Lady Maravilla, Sexy Star y La Hiedra, entre otras luchadoras.

¿Cuándo abrió Vanilla Vargas su cuenta en OnlyFans?

Vanilla Vargas presumió su incursión a OnlyFans con una fotografía en sus redes sociales en febrero del 2023 para beneplácito de varios de sus admiradores.

La esteta de raíces puertorriqueña no es la primera luchadora en abrir su cuenta en la plataforma para adultos. Kelly Kelly, Lluvia, Scarlett Bourdeaux y Mystique son otras que también lo hicieron.

Vanilla Vargas tiene un enlace a su OnlyFans en su perfil de Instagram, red social en la que también comparte algunas imágenes de su esbelta figura.

En su cuenta de X, la gladiadora sube algunas fotografías para darle una probadita a sus fans de lo que pueden encontrar si se suscriben a su OnlyFans.

Vanilla Vargas reveló que dos luchadores intentaron abusar de ella

Vanilla Vargas confesó que dos luchadores intentaron abusar sexualmente de ella en el 2018 durante una gira con AAA en Cancún.

La puertorriqueña comentó que aquella ocasión tenía dulces y uno de esos luchadores utilizó eso de pretexto para hacer que ella se dirigiera a su cuarto y encerrarla con la complicidad de otro, que es su familiar.

“Uno de los luchadores me pidió un dulce y, al ir a entregárselo en su cuarto, él cerró la puerta y trató de abusar de mí. Intenté escapar, pero otro familiar de él entró y pensé que me ayudaría. Le expliqué la situación y me dijo que no me preocupara, que hablaría con su familiar. Sin embargo, ambos intentaron abusar de mí“, reveló Vanilla Vargas en el podcast Cosas de vestidor.

