Chivas suma su segunda derrota en el Apertura 2025 y esta vez Santos fue su verdugo en la Liga MX

Las Chivas viajaron a la Comarca Lagunera para enfrentarse ante Santos en el Estadio TSM, partido que terminaron perdiendo por un marcador de 1-0. La única anotación del partido llegó por un penal que cometió Daniel Aguirre en el área del equipo rojiblanco.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito mantuvo la posesión de balón y las oportunidades de peligro durante los primeros 45 minutos, pero fue el equipo de Francisco Rodríguez el que consiguió abrir el marcador desde los 11 pasos al minuto 29 de tiempo corrido.

Daniel Aguirre empujó por la espalda a Ramiro Sordo dentro del área grande del Rebaño Sagrado, pero de primera vista el árbitro central no se percató de la infracción; la sala VAR fue la que mandó llamar a Ismael Rosario López para que revisara la acción en el monitor que está en la cancha.

¡GOOOOOOL DE SANTOS!



¡Penal para Santos! ⚽Empujón en el área y Barticciotto no falla desde los once pasos😎🔥 #LigaMX #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/kt9xyvjMPl — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 11, 2025

El silbante preparó todo para que se cobrara la pena máxima y fue Bruno Barticciotto el encargado de cambiar el penal por gol para abrir el marcador en el encuentro de la Jornada 4 del Apertura 2025. A pesar de que Raúl ‘Tala’ Rangel adivinó el disparo, la fuerza del tiro venció las manos del arquero mexicano y la victoria era aún más difícil para los visitantes.

La primera parte terminó con la ventaja mínima para los Guerreros y con las Chivas buscando el tanto que igualara el marcador para ir en busca del gol que les diera la victoria y los tres puntos para su causa en la tabla general.

El conjunto jalisciense volvió al terreno de juego para los segundos 45 minutos y seguía teniendo las jugadas de peligro, mientras que Santos quería anotar su segunda anotación jugando al contragolpe, algo que casi les sale al grupo de la Comarca Lagunera.

¡NO TE LO CREOOOOO!



¡Penal para Chivas pero Acevedo ataja el penalti de Alan Pulido ❌😱 #LigaMX #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/dGBfF8q7vb — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 11, 2025

Fue al minuto 70 de juego cuando Bryan González apareció por la banda izquierda, mandó un servicio al corazón del área de los Guerreros y Daniel Aguirre terminó derribado por Francisco Villalba dentro del área rival; el silbante no dudó dos veces en marcar la pena máxima para los pupilos de Gabriel Milito.

Alan Pulido se tuvo confianza, agarró la pelota y se encargó de cobrar el penal que pudo empatar el marcador del encuentro; sin embargo, el delantero mexicano realizó un tiro terrible que Carlos Acevedo logró detener para ser el héroe de Santos.

El arquero del conjunto local volvió a aparecer dos veces más, primero en el minuto 75 de tiempo corrido al atajar un disparo a bocajarro por parte de Daniel Aguirre, y la segunda vez fue en una jugada a balón parado, que Erick Gutiérrez cabeceó a escasos metros de Acevedo, pero el guardameta logró realizar otra increíble atajada para salvar a su equipo.

Esta victoria le da a Santos tres puntos más y los Guerreros llegan a seis unidades para colocarse en la quinta posición de la tabla general momentáneamente, mientras que Chivas se tiene que conformar con tres unidades y la décimo cuarta posición del torneo local.

DCO