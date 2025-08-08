El mensaje de Chivas antes del regreso de la Liga MX que pone a temblar a sus rivales

Luego de terminar su participación en la Leagues Cup, las Chivas se preparan para el regreso del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, y antes de su siguiente compromiso, el estratega del Rebaño Sagrado habló sobre la actualidad de su equipo.

Chivas no avanzó a la ronda final de la Leagues Cup por tercera edición seguida, pero para Gabriel Milito esto no es un fracaso, pues el equipo va mejorando y le gusta lo que va viendo de sus pupilos.

🇫🇷 ¡Ganó el Guadalajara! 👏🏻



Termina el partido en Cincinnati. Toca preparar todo para nuestro juego en Torreón. pic.twitter.com/NOu4UOFoZK — CHIVAS (@Chivas) August 8, 2025

“Creo que el equipo va mejorando, me gustaron los chicos que jugaron también, por lo tanto con el rendimiento satisfecho, con no haber podido pasar, lógicamente insatisfecho porque era el objetivo que teníamos, pero para mí”, comentó en conferencia de prensa tras en el último juego de la Leagues Cup.

Sobre si quedar fuera de la Leagues Cup en primera ronda, al igual que en las ediciones pasadas, para el entrenador del Club Deportivo Guadalajara no vale la pena calificarlo así, pues no toma en cuenta las actuaciones si solo se miden por victorias.

“Eso es una ridiculez total. Si solamente sirve el que gana, no importa la forma, solamente el campeón ya está. Entonces, no hay un equipo en el mundo que no fracase. Y no se trata de fracasar, se trata de competir”, indicó el estratega del Rebaño Sagrado.

Milito, quien antes dirigió en Brasil, comentó que si alguien quiere pensar que es un fracaso la participación de Chivas en el torneo que enfrenta a la Liga MX con la MLS, ya depende del pensar individual.

“Este es un deporte donde hay que competir y hacerlo de la forma que hacen los chicos. Que tenemos que mejorar, por supuesto, ahora de ahí que por no clasificar, vas a decir fracaso, ya corre por cuenta de cada uno, de acuerdo a su pensar”, explicó.

El siguiente duelo de Chivas es en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en donde se miden a uno de los peores equipos de la actualidad en el futbol mexicano como lo es Santos Laguna.

“Obviamente considero que los errores se penalizan de una manera muy costosa, es como una Copa del Mundo, por ejemplo, donde no tienes margen de error, pero bueno, estas cosas suceden en el fútbol, pero todo sirve de aprendizaje”, dijo.

aar