¡Terrible! Daniel Ricciardo sufre accidente en motocicleta y termina hospitalizado

Daniel Ricciardo, expiloto de Red Bull, sufrió un accidente en moto en su natal Australia.

El australiano Daniel Ricciardo, expiloto de la Fórmula 1, fue hospitalizano luego de sufrir un accidente en motocicleta en Queensland, Brisbane, en su país natal.

De acuerdo con información de PlanetF1, el excoequipero de Checo Pérez en Red Bull perdió el control de su moto de cross mientras recorría la selva de Daintree, considerada la más tropical alrededor del mundo.

Daniel Ricciardo fue trasladado al Hospital de Mossman, que está localizado a 50 kilómetros del lugar del accidente.

Daniel Ricciardo was treated in hospital after a motorbike crash near Cairns, suffering a collarbone injury.



The Australian F1 driver reportedly came off his bike while riding in Queensland, PlanetF1 reports. pic.twitter.com/8dAcanmj8r — The Project (@theprojecttv) August 16, 2025

El expiloto de Fórmula 1 sufrió lesiones menores en la clavícula y se reportó que está fuera de peligro después de recibir la atención médica correspondiente en el sanatorio en el que fue recibido.

¿Cómo ha reaccionado Daniel Ricciardo ante el tratamiento?

Reportes de SoyMotor indican que Daniel Ricciardo se ha encontrado bien durante el tratamiento recibido tras su accidente en moto.

El expiloto de Reb Bull en la Fórmula 1 permanecerá en observación después del percance ocurrido en su país natal.

¿Cuándo fue la última carrera de Daniel Ricciardo en la Fórmula 1?

Ha pasado casi un año desde la última vez que Daniel Ricciardo corrió en un Gran Premio de la Fórmula 1.

Fue el 22 de septiembre del 2024 durante el Gran Premio de Singapur con Racing Bulls, la filial de Red Bull.

Daniel Ricciardo terminó dicha carrera en el penúltimo lugar, solamente arriba del danés Kevin Magnussen (Haas) y del tailandés Alex Albon (Williams).

¿Cuántos podios ha logrado Danie Ricciardo en la Fórmula 1?

El australiano Daniel Ricciardo se ha subido al podio en 32 carreras de Fórmula 1, serial en el que debutó en el 2011 con Hispania Racing Team.

El piloto de ascendencia italiana ha conseguido ocho victorias en el Gran Circo, nueve de ellas durante su paso con Red Bull, donde estuvo del 2014 al 2018.

Daniel Ricciardo reconoció que disfruta de una vida mucho más tranquila después de su salida de la Fórmula 1.

“Este año ha sido un poco de autoexploración. Viví una vida loca y a toda velocidad durante mucho tiempo, y este año me he sentado un poco en la quietud. He tenido mucho tiempo. He hecho senderismo”, confesó el australiano en una reciente entrevista.

EVG