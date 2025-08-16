Aficionado del Liverpool le baja los pantalones a su amigo en el estadio; se le vio todo (VIDEO)

Aficionado del Liverpool quedó con los pantalones abajo en el festejo de gol.

El Liverpool inició una nueva temporada en la Premier League y consiguió llevarse su primera victoria de la campaña, pero en el festejo del último gol del conjunto Red, la celebración en las gradas se salió del control con un aficionado bajándole los pantalones a otro y dejando su partes nobles al aire.

Cuando los jugadores del Liverpool se acercaron a una de las esquinas del campo a festejar el último tanto del compromiso, algunos fanáticos se subieron al barandal que divide las gradas del campo, pero lo que no se esperaba uno de ellos es que su amigo le bajara los pantalones y alguien detrás de él lo estuviera grabando.

El momento se volvió viral en redes sociales en segundos porque el aficionado del Liverpool quedó en ridículo durante el festejo del gol, enseñando sus partes nobles a una sección del estadio y enfrente de él se encontraba una persona de seguridad que lo vio todo.

Festeja el gol en el 93 y el sobrino le baja los pantalones en tele nacional para volverse mega viral



Anfield y la premier es pura magia 😂😂



https://t.co/BRyjoZMzQP — Mr. G "El leoncito del futbol" (@leoncitodelfut) August 16, 2025

Liverpool inicia con el pie derecho la temporada en la Premier League

El Liverpool comenzó su camino para defender el título de la Premier League e inició con una victoria ante el Bournemouth en la cancha de Anfield, para quedarse con los primeros tres puntos del torneo local.

Los dirigidos por Arne Slot iniciaron ganando 2-0 el encuentro, pero “The Cherries” lograron emparejar el marcador con dos anotaciones de Antoine Semenyo, una al 64′ y otra al minuto 76 de tiempo corrido.

Los Reds no querían quedarse con un solo punto en su debut en la Premier League y aparecieron en la cancha de Anfield Federico Chiesa, quien anotó su primer gol en la temporada 2025-2026, y Mohamed Salah para darle la victoria a su equipo.

Salah on the opening day. Again. 👑 pic.twitter.com/cUmvGqMIz8 — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025

Afición de Liverpool homenajea a Diogo Jota en el primer partido de Premier League

Antes del inicio del primer partido de la Premier League, los jugadores del Liverpool y Bournemouth se reunieron en el medio campo para guardar un minuto de silencio en honor a Diogo Jota, quien falleció el pasado 3 de julio.

La afición del Liverpool se organizó para hacer un mosaico con las letras “DJ” y el número 20, esto con los colores rojo, verde y blanco, para hacer referencia a Portugal y al conjunto Red.

Además, de la grada de un costado salió otro mosaico con las iniciales de André Silva y el número 30, quien es hermano de Diogo Jota y que perdió la vida junto a su familiar en el accidente automovilístico.

