Erling Haaland celebra uno de sus goles con el Manchester City ante los Wolves en la Premier League

Con dos goles de Erling Haaland, uno más de Tijjani Reijnders y de Rayan Cherki, el Manchester City golea 4-0 de visitante al Wolverhampton Wanderers, mejor conocido como Wolves, en la primera fecha de la Premier League. El City es líder momentáneo con 3 puntos gracias a su diferencia de goles, a falta de cuatro partidos para terminar con la jornada inicial.

En un duelo en donde empezaron de menos a más, los Sky Blue dieron un golpe de autoridad para arrancar el torneo inglés, en donde buscarán recapturar el cetro de la Premier, que pertenece al Liverpool.

El ariete noruego Erling Haaland tardó 61 minutos de tiempo corrido para lograr su primer doblete de la campaña. El Androide abrió el marcador a los 34′, cerrando la pinza en una de las clásicas anotaciones en donde solo tiene que empujar el balón, pero en donde aparece bien posicionado.

Tres minutos después el City encontró la segunda diana del día gracias a Tijjani Reijnders, quien se estrenó como goleador en la Premier League en su primer juego oficial bajo los colores celestes. El mediocampista llegó para esta campaña procedente del AC Milan, en donde se convirtió en el mejor jugador del cuadro italiano.

Refuerzos destacan con el Manchester City

Con el juego en el bolsillo cayeron más anotaciones para los Ciudadanos. Haaland confirmó su primer doblete de la campaña inglesa con una gran anotación, llegando de segunda línea y disparando de zurda para el 3-0 parcial a los 61′.

Si Reijnders cayó con el pie derecho, el francés Rayan Cherki no se quedó atrás, pues el nuevo ‘10′ del Manchester City ingresó de cambio y facturó un gol de gran calidad para estrenarse con su nuevo equipo y la afición celeste que viajó a Wolverhampton lo hizo sentir como en casa.

Cherki, exjugador del Lyon, deslumbró a la defensa rival con una bicicleta y después con un disparo cruzado desde la media luna para dejar sin oportunidad al portero portugués de los Wolves, José Sá.

El Manchester City alineó en la portería a James Trafford, arquero de 22 años de edad que apunta para ser el arquero titular, pues se reporta que el brasileño Ederson Moraes está siendo seguido de cerca por el Galatasaray de Turquía y estaría a nada de salir del cuadro inglés.

Diogo Costa era una opción para reforzar al Manchester Cuty, pero la otra es la de Gianluigi Donnarumma, portero campeón de Francia, de la Champions League y de la Supercopa de Europa con el PSG, que estaría forzando su salida del cuadro parisino.

