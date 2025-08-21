¡Increíble! Presidente de Independiente se deslinda y culpa a afición de U de Chile de disturbios (VIDEO)

El presidente de Independiente de Avellaneda responsabilizó a aficionados de la U de Chile de los hechos violentos en Argentina.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente de Avellaneda, se deslindó y responsabilizó a los aficionados de la U de Chile de los hechos violentos durante el juego entre ambos equipos en Argentina en los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana.

A su llegada a Paraguay, donde se encuentra la sede de la Conmebol, el mandamás del Rojo aseguró que fue a Paraguay a pedir que no haya ningún tipo de sanción para el club argentino, e inclusive que le den el triunfo.

“Venimos a contar los hechos, que el partido ha sido cancelado por la actitud de los simpatizantes de Chile. Vamos a defender los intereses de Independiente y a la gente. Está claro que el vandalismo lo cometieron los simpatizantes chilenos desde que empezó el partido”, comenzó diciendo Néstor Grindetti.

“Conmebol decide cancelar el partido producto de esos hechos. Vamos a defender todos los derechos, a pedir los puntos y a que Independiente no reciba ningún tipo de castigo”, agregó el presidente de Independiente de Avellaneda.

A pesar de que el duelo de la Copa Sudamericana entre Independiente y U de Chile se llevó a cabo en Argentina, el presidente de los Diablos Rojos se deslindó de cualquier responsabilidad y calificó a los seguidores del conjunto chileno de vándalos.

“Preferimos darle una tribuna completa, para que no hubiera mezcla de hinchadas. ¿Cómo se puede prevenir que alguien vaya a un baño, saque los inodoros y se los tire en la cabeza a los que están abajo. Es imposible prevenir ese tipo de vandalismo“, enfatizó Néstor Grindetti.

Hasta el momento las autoridades han reportado que hubo más de 100 detenidos por lo ocurrido en el Estadio Libertadores de América, además de 20 heridos, uno de los cuales se encuentra grave.

¿Qué pasará con Independiente y U de Chile?

La Conmebol todavía no ha dado a conocer cuáles serán las sanciones para Independiente de Avellaneda y U de Chile tras los hechos violentos del miércoles en Argentina.

Algunos rumores desde Sudamérica señalan que ambos equipos serán eliminados de la Copa Sudamericana, además de que no podrían disputar torneos de la región hasta el 2027.

