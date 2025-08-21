Gianni Infantino rompe el silencio y repudia los actos violentos entre aficionados de Independiente y la U de Chile

Gianni Infantino habla sobre la campal entre aficionados de Independiente y la U de Chile.

El partido entre Independiente y la U de Chile, correspondiente a los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana, fue suspendido al inicio del segundo tiempo por una batalla campal que se suscitó en las gradas del Estadio Libertadores de América.

Horas después de lo ocurrido, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, rompió el silencio y publicó un mensaje en sus redes sociales para dar a conocer su postura sobre el terrible suceso que se dio en Buenos Aires, Argentina.

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires. La violencia no tiene cabida en el futbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, escribió Gianni Infantino.

El mensaje que publicó Gianni Infantino en sus redes sociales. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Cómo inicio la batalla campal entre los aficionados?

Al inicio del segundo tiempo, desde la grada donde se encontraban los aficionados de la U de Chile, comenzaron a lanzar objetos contra los fanáticos de Independiente; es por eso que la policía intervino y fueron desalojados de ese sector.

Sin embargo, la hinchada local subió a la grada donde se encontraban los visitantes y los escasos aficionados que se encontraban ahí, que no lograron escapar, fueron brutalmente golpeados, mientras que a los demás los obligaban a desnudarse.

Con reportes del Diario Olé, 90 personas fueron detenidas en Buenos Aires, todos ellos aficionados de la U de Chile. Las imágenes y videos de lo ocurrido comenzaron a circular por las redes sociales y se volvieron virales en segundos, un tema del que comenzó a hablar el mundo..

Esto no son imágenes del Atlas vs Querétaro, se armó una batalla campal entre Hinchas de Independiente vs Colo Colo.



Al final la violencia no es solo en México como nos lo quieren hacer ver todos, abro hilo de las imágenes 🧵



pic.twitter.com/Wdcu6GMT4D — 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) August 21, 2025

La Conmebol habla al respecto

Las imágenes y videos que circulan en redes sociales sobre el terrible suceso que se vivió en el Estadio Libertadores de América son verdaderamente espeluznantes y escalofriantes, por toda la violencia que se vivió en un partido de futbol.

Hace algunas horas, la Conmebol sacó un comunicado donde habla sobre este tema y expresa su total repudio hacia los actos violentos que manchan el futbol sudamericano.

“En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio”, se puede leer en el comunicado.

