Gabriel Boric condena violencia entre aficionados de U de Chile e Independiente y pide que se haga justicia

Gabriel Boric lamentó los hechos violentos ocurridos en Argentina durante el partido entre U de Chile e Independiente.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó en redes sociales los hechos violentos ocurridos en Argentina entre aficionados de Independiente de Avellaneda y la U de Chile durante el juego de la Copa Sudamericana.

“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”, escribió el presidente chileno en su cuenta de X.

Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables.



Ahora nuestra… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 21, 2025

“Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, agregó Gabriel Boric.

El presidente de Chile también dio a conocer que le pidió al embajador de su país en Argentina que esté pendiente de los aficionados de la U de Chile que resultaron heridos.

“Le he encargado a nuestro embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo, que se dirija personalmente tanto a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al Hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas”, señaló al respecto Gabriel Boric.

Directivo de la U de Chile también lamentó lo sucedido en Argentina

Daniel Schapira, directivo de la U de Chile, lamentó lo ocurrido en el partido en Argentina contra Independiente y aseguró que este tipo de problemas van más allá del futbol.

“Siempre estamos viviendo lo mismo, es desesperante. Es un tema social, cultural, esto es mucho más que futbol. Nos dieron 3,500 entradas y mirá lo que pasa”, dijo Daniel Schapira a la radio chilena ADN.

Inodoros, lavamanos, pedazos de mampostería y butacas fueron arrojados por el público del conjunto chileno desde la tribuna alta del Estadio Libertadores de América hacia la baja, en la que estaban los locales durante el primer tiempo del cotejo correspondiente a los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana.

EVG