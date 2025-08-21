Nico Castillo regresa al América, el chileno sorprende con una misteriosa FOTO y una gran sonrisa

La afición del América se sorprendió con la tremenda foto que publicó Nico Castillo en sus historias de Instagram al regresar al nido de Coapa para visitar a su exequipo en una de las prácticas de esta semana.

El delantero chileno, quien actualmente juega en el Santiago City de la Segunda División de Chile, publicó una imagen con Fernando Gilardi, quien es el kinesiólogo del Club América, donde se le vio muy feliz al regresar a las instalaciones del club donde fue campeón de la Copa MX y el Campeón de Campeones.

Gilardi fue muy buen amigo de Nico Castillo, ya que el profesional de la salud fue el que acompañó y ayudó al ariete chileno en su proceso de recuperación de la trombosis que sufrió cuando jugaba con las Águilas y la cual estuvo a nada de culminar con su carrera como futbolista profesional.

Nico Castillo con el kinesiólogo Fernando Gilardi. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Nico Castillo planea volver al América?

Nico Castillo sorprendió a la afición del América con su regreso al nido de Coapa, la cual levantó más de una sospecha sobre un posible regreso al conjunto de las Águilas, pero todo indica que solo fue una visita a su exequipo.

El ariete chileno arribó al América como un flamante refuerzo para disputar el Clausura 2019, ya que venía de defender los colores del Benfica de Portugal y en su paso por los Pumas mostró grandes cualidades como delantero.

Sin embargo, Nico Castillo fue una víctima más de las lesiones cuando vestía los colores de los azulcremas. La primera fue una fractura de peroné que sufrió cuando el Apertura 2019 apenas iniciaba y, en la parte final de su historia con el cuadro capitalino, fue cuando le diagnosticaron la trombosis.

Estos fueron los números de Nico Castillo en el América

Nico Castillo llegó al América después de su paso por el Benfica de Portugal, el Brujas y los Pumas, aunque sus números con el cuadro de Coapa no fueron los mejores como la directiva esperaba.

Durante su paso por el conjunto de las Águilas, el delantero chileno disputó 27 partidos con la camiseta del América, pero solo pudo conseguir nueve goles y tres asistencias, aunque se fue con una Copa MX y un Campeón de Campeones en su palmarés individual.

Después de jugar en el América, Nico Castillo se fue de préstamo al Juventude de Brasil durante cuatro meses. En su regreso a México, terminó la relación con las Águilas para convertirse en nuevo jugador del Necaxa; sin embargo, no estuvo mucho tiempo antes de quedarse sin equipo. En 2024 regresó a la U Católica, donde jugó casi un año y actualmente se encuentra en el Santiago City.

