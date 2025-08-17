La FOTO que comprueba que Allan Saint-Maximin tiene un amor eterno por el América; nadie lo veía venir

Allan Saint-Maximin se convirtió en el flamante fichaje del América para este Apertura 2025 y la afición azulcrema ya espera con ansias el debut del delantero francés, que ha mostrado grandes cualidades en los entrenamientos del club.

El conjunto de Coapa se enfrentó ante los Tigres de la UANL en la cancha del Estadio Universitario y las Águilas se llevaron la victoria 3-1 sobre los pupilos de Guido Pizarro, y al final del encuentro Allan Saint-Maximin mostró su eterno amor por el América al subir una historia, a su cuenta de Instagram, festejando su primera victoria como jugador azulcrema.

Además, el delantero francés se ha ganado poco a poco el corazón de los fanáticos de las Águilas, por sus publicaciones, comentarios, aprendizaje del español y sus ganas de ya estar jugando con el conjunto dirigido por André Jardine para ayudar al equipo a conseguir victorias en el Apertura 2025.

Allan Saint-Maximin festeja el triunfo del América. ı Foto: Captura del América

¿Cuándo podría debutar Allan Saint-Maximin con el América?

Los aficionados del América ya están a la espera del debut de Allan Saint-Maximin y muchos creían que el delantero francés jugaría sus primeros minutos con las Águilas en el encuentro ante los Tigres de la UANL.

Sin embargo, la preparación del nuevo ariete de los azulcremas continua en las instalaciones de Coapa, para que Saint-Maximin esté listo cuando su momento de debutar en la Liga MX llegue.

Todo indica que después de ver el encuentro ante los Universitarios desde la Ciudad de México, Allan Saint-Maximin podría viajar con el equipo a Guadalajara, para estar en la banca en el encuentro ante el Atlas y vivir su debut en la cancha del Estadio Jalisco.

¿Cuándo será el partido entre el América y el Atlas?

Después de vencer a los Tigres de la UANL en la Jornada 5 del Apertura 2025, el América comenzará su preparación para afrontar su siguiente encuentro en el torneo local ante el conjunto jalisciense, el Atlas.

Las Águilas, por segunda fecha consecutiva, jugarán fuera del Estadio Ciudad de los Deportes y el siguiente fin de semana visitarán el Estadio Jalisco, donde Allan Saint-Maximin podría tener sus primeros minutos con la camiseta de los azulcremas.

El compromiso entre los Zorros y las Águilas está programado para llevarse a cabo el domingo 24 de agosto de 2025 y el balón rodará en el recinto en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México. El América buscará seguir invicto en el certamen.

DCO