Alana Flores enamorada de un gigante del boxeo; ¿qué pasará con su relación con Sebastián Cáceres?

Uno de los eventos más esperados en las última década en el mundo del pugilismo fue la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford, quienes se midieron en Las Vegas, en un combate que reunió a muchas luminarias, entre ellas Alana Flores, quien quedó enamorada de un gigante del boxeo.

Alana Flores, creadora de contenido y boxeadora aficionada, asistió como invitada a la pelea del Canelo ante Crawford, y en la función se encontró con Mike Tyson, leyenda del boxeo mundial y excampeón de peso completo.

“¡Te amo, Mike Tyson!”: Alana Flores se emociona al ver al boxeador en pelea del Canelo pic.twitter.com/g2BaLhI4As — Juan (@DeTodoUnPoco677) September 14, 2025

La famosa influencer mexicana compartió en redes sociales el momento en donde se topa con Tyson, quien es el boxeador favorito de Alana Flores, como ella misma ha compartido en diversas ocasiones. Cuando se lo encontró, tuvo una reacción para la historia.

La streamer se emocionó mucho cuando vio al llamado Hombre Más Malo del Planeta. La leyenda estaba caminando y ella le gritó: “¡Mike Tyson, te amo!”. El rostro de Alana Flores no podía ocultar su felicidad por ver a su boxeador favorito.

Como siempre pasa, esta reacción generó muchos comentarios en redes, entre ellos la duda de su relación con el futbolista del América, Sebastián Cáceres, quien no pudo acompañar a su novia a la pelea en Las Vegas pues fue el mismo día en el que se realizó el Clásico Nacional.

Canelo suma su tercera derrota profesional

En otro orden de ideas, la creadora de contenido no terminó tan contenta por el resultado de la pelea del Canelo, ya que dijo que fue una “pelea rara” ante Terence Crawford, quien terminó ganando el campeonato mundial absoluto de peso supermedio, lo que dejó a Alana Flores con un “sabor agridulce”.

Al final el Canelo perdió todos sus campeonatos en las 168 libras y sumó su tercera derrota profesional. La primera fue en 2013 ante Floyd Mayweather y la segunda ante el ruso Dmitry Bivol en 2022. Todos sus descalabros han sido por decisión unánime.

“Me siento bien. Primero que nada gracias a la gente que vino a apoyarme como siempre y decirles que una derrota no me define, al estar aquí yo ya gané, porque tengo a mi familia, en lo profesional hice muchas cosas, todo mi respeto para Crawford, aquí estoy para tomar riesgos, a ponerme a prueba y aquí seguiré”, dijo Canelo Álvarez en la entrevista en el ring.

