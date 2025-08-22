Futbol Femenil

¿Por qué se suspendió el partido entre las estrellas de la Liga MX Femenil y el Barcelona? ¿A qué hora se reanuda?

El Barcelona Femenil viajó a México para tener dos enfrentamientos de preparación, uno ante las estrellas de la Liga MX Femenil

El partido se suspendió por tormenta eléctrica.
El partido se suspendió por tormenta eléctrica. Foto: X @FCBfemeni
Por:
Diego Chávez Ortiz

El partido entre las estrellas de la Liga MX Femenil y el Barcelona estaba a minutos de iniciar cuando una tormenta eléctrica se hizo presente en las inmediaciones del Estadio Universitario, lamentablemente, el encuentro fue suspendido.

Las personas de protección civil activaron el protocolo por tormenta eléctrica, es por eso que las jugadoras de ambas escuadras regresaron a los vestidores para salvaguardarse y que no ocurra ningún accidente tanto con las futbolistas como con los aficionados que se dieron cita en la casa de los Tigres.

Las mejores jugadoras de la Liga MX Femenil y las superestrellas del Barcelona ya estaban listas para iniciar el partido pero la seguridad de todas las personas

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Las jugadoras asistieron al Gamergy 2025.
Flag Football

Diana Flores asegura que México es una potencia mundial en flag football e inician su camino a LA 2028