¿Por qué se suspendió el partido entre las estrellas de la Liga MX Femenil y el Barcelona? ¿A qué hora se reanuda?

El partido entre las estrellas de la Liga MX Femenil y el Barcelona estaba a minutos de iniciar cuando una tormenta eléctrica se hizo presente en las inmediaciones del Estadio Universitario, lamentablemente, el encuentro fue suspendido.

Las personas de protección civil activaron el protocolo por tormenta eléctrica, es por eso que las jugadoras de ambas escuadras regresaron a los vestidores para salvaguardarse y que no ocurra ningún accidente tanto con las futbolistas como con los aficionados que se dieron cita en la casa de los Tigres.

Las mejores jugadoras de la Liga MX Femenil y las superestrellas del Barcelona ya estaban listas para iniciar el partido pero la seguridad de todas las personas